Nicky Caputo, por "monedas", se convirtió en el capo de la generación eléctrica nacional

Lo que si ocurrió este mismo viernes es que se presentó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en Defensa de la Competencia para objetar la venta, con el obvio argumento que se está consolidando una posición dominante que distorsiona el mercado. De hecho, Caputo quiere ampliar esa posición y pretende además quedarse con el control de la distribuidora Edesur, también de Enel.

Por supuesto que en ninguna de estas operaciones aparece de manera muy visible Caputo, que según explicaron a LPO fuentes al tanto de la venta, sería parte de vehículos societarios del exterior.

Otro aspecto escandaloso de la operación fue el precio bajísimo que se declaró por activos estratégicos del país: Apenas 102 millones de dólares por la participación de Enel en dos de las centrales más grandes del área metropolitana.

En su comunicación a La Bolsa, la Italiana Enel informó que cerró la venta 75,7% que tiene en Central Costanera y el 41,2% en la Central Dock Sud y afirmó que "la contraprestación total por la venta de la participación de Enel en las dos empresas asciende a 102 millones de dólares".

La compra no la hizo Central Puerto directamente sino que la adquirente es Proener, una empresa controlada Guillermo Reca y Nicolás Caputo, que llevaron las riendas de la negociación con los italiano.

Como adelantó LPO, el mercado de generación eléctrica no está controlado por el ENRE por lo que Sergio Massa, pese a que lo intentó, no pudo detener la operación. No obstante, por la magnitud de la operación que implica una concentración económica de magnitud, Rodigo Luchinsky podría observarla desde Defensa de la Competencia aunque no bloquearla.

La tensión que generó al interior del Gobierno esta operación llegó al punto que Massa decidió esta semana golpear donde podía e impuso una multa de 1.000 millones en Edesur, que si está sometida a la regulación del Ministerio de Economía.

Generación Costanera es la central térmica más grande de Argentina. Fue construida con una capacidad total de 2.305 MW y, a pocos kilómetros, Dock Sud posee y opera una central eléctrica a gas con una capacidad instalada de 870 MW. Central Puerto por su parte, tiene una capacidad instalada de 4.689 MW entre sus distintos proyectos y es, según publicita en su web, "el mayor accionista privado de las sociedades Central Vuelta de Obligado S.A., Termoeléctrica José de San Martín S.A. y Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., los que operan una potencia total de 2.554 MWW.

Como adelantó LPO, con esta adquisición, Caputo pasa a ser el mayor generador de electricidad del país y si suma el control de Edesur, ejercerá en los hechos nada menos que control del sistema eléctrico del área metropolitana, donde vive casi la mitad de la población del país.

Fuente: LPO