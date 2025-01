Motosierra a fondo: el Gobierno desvinculó a 37.595 empleados del Estado durante 2024

Distribución del ajuste en el empleo público

El informe del ministerio desregulador desglosó el impacto del recorte según el tipo de organismo estatal. La mayor disminución se produjo en la Administración Centralizada y Descentralizada, con 22.302 empleos menos. En el caso de las empresas estatales, el ajuste fue de 12.410 puestos de trabajo, mientras que en el personal de seguridad y militar, la reducción alcanzó 2.883 empleos.

Según estimaciones, tras estos recortes el personal de la Administración Pública bajó de cerca 205.000 a unos 183.000 epleados durante el año pasado. Y la cantidad de empleados de empresas del Estado cayó de cerca de 91.000 a alrededor de 78.000 en el mismo período.

Este recorte se sumó a la primera tanda de datos que la cartera de Sturzenegger había difundido un mes antes, cuando la reducción totalizada hasta noviembre era de 35.916 puestos de trabajo. En aquel momento, el informe oficial indicó que el ajuste representaba una reducción del 7,2% del total de empleados públicos en comparación con la dotación heredada en diciembre de 2023.

El ministerio también especificó cómo impactó el recorte según el tipo de contrato. En la Administración Pública Nacional, los empleados de planta permanente y transitoria registraron una disminución del 4,1%. Sin embargo, la reducción más pronunciada ocurrió en los contratos bajo la Ley Marco, que se redujeron en un 18,3%, y en los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOyS), donde la caída alcanzó el 48,7%.

El ajuste en los contratos LOyS, que vinculaban a monotributistas con el Estado, fue el más significativo en términos porcentuales. Este tipo de vínculo contractual había sido regulado por un decreto de Mauricio Macri en 2017, que estableció un plazo máximo de 12 meses para estas contrataciones y derogó una normativa previa de Cristina Fernández de Kirchner de 2008.

El impacto fiscal del recorte en el empleo estatal

Desde el ministerio señalaron que la reducción del personal en el sector público generó un ahorro fiscal significativo. Para estimar el impacto en las cuentas del Estado, la cartera de Sturzenegger aplicó la técnica de “Valor Actual”, que proyecta el ahorro futuro descontando el valor de los salarios que ya no se abonarán.

En la primera evaluación, correspondiente a los datos hasta noviembre, el ministerio había calculado un ahorro de USD 4.012 millones. Este monto se desglosó en USD 2.114 millones por la caída en contratos bajo la Ley Marco, USD 1.306 millones por la reducción de empleos de planta permanente y transitoria, y USD 592 millones por la disminución de los contratos LOyS.

El presidente de la Nación, Javier Milei, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

Con la actualización de diciembre, el número total de puestos de trabajo eliminados subió a 37.595, aunque el ministerio aún no informó una estimación revisada del ahorro fiscal considerando la nueva cifra de reducción de personal.

La estrategia de ajuste del Gobierno

El recorte en el empleo público se enmarcó en la estrategia del gobierno de Milei para reducir el déficit fiscal. Desde su asunción, el Presidente destacó en reiteradas ocasiones que el equilibrio de las cuentas públicas es su prioridad, y que el ajuste recaería sobre el Estado.

El ministro Sturzenegger, por su parte, reforzó esta línea argumental en su publicación en redes sociales. “Bajar el gasto público es lo que permite bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal”, sostuvo en su mensaje. La publicación estuvo acompañada por un gráfico que ilustró la reducción acumulada de personal en el sector estatal.

Además de la reducción del empleo público, el gobierno avanzó con otras medidas de ajuste en el gasto, como la eliminación de transferencias discrecionales a las provincias, la revisión de contratos de obra pública y la reducción de subsidios a la energía y el transporte.

Próximos pasos en la política de reducción del Estado

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado no especificó si el recorte de personal continuará en 2025 con la misma intensidad que en 2024. No obstante, desde el Gobierno señalaron en varias oportunidades que el plan de reducción del gasto estatal es una política estructural que no se limitará a los primeros meses de gestión.

En los últimos anuncios del Poder Ejecutivo, se destacó la intención de avanzar con una reforma del empleo público que incluya revisiones más profundas en los convenios de contratación y la estructura de organismos estatales.

Por el momento, los datos oficiales reflejan que la política de ajuste en el sector público redujo 37.595 empleos en un año, con un impacto significativo en la dotación de personal de la Administración Pública Nacional y en los vínculos contractuales más flexibles, como los contratos de Locación de Obras y Servicios.

