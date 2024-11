Mendoza: una mujer le disparó a su hijo con discapacidad porque "ya no lo podía cuidar"

"Muchos dijeron que era porque ella no lo podía cuidar más, y no es así. No se lo quería sacar de encima. Mirta siempre lo cuidó y estuvo para él. Lo que no quería era dejarlo solo", expresaron quienes estaban al tanto de la discapacidad intelectual y de conducta del hombre, y de todo lo que vivió la mujer en los últimos 52 años. Señalaron que estaba preocupada por quién lo cuidaría o qué pasaría con él cuando ella muriera.

El fiscal de Homicidios Carlos Torres definió imputar a Greco por homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, y le dio prisión domiciliaria debido a su edad, por lo que Mirta regresó a su casa de calle Pedro Vargas, de Guaymallén. Además, el fiscal ordenó medidas tutelares ordenadas por el juzgado de familia para el hombre de 52 años.

El ataque sucedió el miércoles pasada las 13 horas. La mujer de 82 años tomó un revólver calibre 22 y le disparó dos veces a su hijo. Lo hirió en el abdomen y en la sien, pero no lo mató. Mazziotti ingresó al Hospital Central con un derrame severo n el pericardio con neumopericardio, lo que significa que tenía acumulación de sangre y aire en la membrana que recubre el corazón. Eso puede comprimir el corazón y afectar su funcionamiento.

Debido a este grave cuadro fue operado inmediatamente. Le realizaron una cirugía en el pecho para intentar reparar el daño provocado por el disparo. Además, tiene otro proyectil alojado en su cabeza, precisamente el temporal derecho, pero por el momento no es necesaria una neurocirugía. Permanece internado en grave estado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

(Con información de Diario UNO)