Macri hará un viaje expréss a Buenos Aires y reunirá al PRO para delinear la estrategia electoral

La cumbre presencial del miércoles llegará después del zoom del lunes a la tarde, donde hubo un abordaje inicial de la cúpula de Pro sobre los principales interrogantes que atraviesan al partido.

Sin un temario fijo, se puso sobre la mesa la existencia de un apoyo mayoritario a la suspensión de las PASO así como al proyecto de “ficha limpia”, la implementación del juicio en ausencia, y la modificación sobre la reiterancia delictiva. Sobre los cambios en el proyecto que reforma a la ley de partidos políticos, se definió un acompañamiento parcial, y garantizar una publicidad electoral limitada, principalmente en las provincias a las que consideran “feudos”, donde el partido gobernante maneja los medios de comunicación. La iniciativa sobre quebrantos es la única que no cuenta con el aval del macrismo: un informe presentado por la mesa técnica del partido definió que la propuesta del Poder Ejecutivo podría redundar en un perjuicio para muchas empresas, entre otras cosas porque no reconoce la inflación acumulada antes del 2025, podría generar un “efecto confiscatorio” y complejizar los juicios en curso.

En la reunión la cuestión electoral quedó en un segundo plano, pero se deslizó la necesidad de acordar estrategias electorales por distrito. Mientras el macrismo porteño ve alejarse una confluencia de listas con los libertarios, y exploran una reedición de Juntos por el Cambio, esa posibilidad no se descarta en el interior del país.

No obstante, el alcalde de la Ciudad sostuvo se deberá trabajar para lograr un acuerdo si la mayoría cree que ese debe ser el camino. Macri, en tanto, subrayó la carencia de reciprocidad de los libertarios: planteó que si bien el Pro en el Congreso apoyó las propuestas del oficialismo, LLA “vota todo en contra en la Ciudad”.

Participaron de la mesa de discusión el jefe de gobierno porteño, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), el jefe del bloque Pro de Diputados Cristian Ritondo, los legisladores María Eugenia Vidal y Diego Santilli, el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, el armador y mano derecha del expresidente, Fernando De Andreis, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

“Somos frentistas”, señaló al diario La Nación uno de los principales referentes Pro. Reconoció la falta de voluntad del partido gobernante para llegar a un consenso político y subrayó: “Si no hay acuerdo gana el peronismo”. Es decir, si no hay un arreglo electoral con LLA, el macrismo no jugará en solitario. Buscará una alianza con dirigentes de otros espacios que coincidan con las ideas fundantes de Pro. “Capitalismo al palo e institucionalidad lo más alta posible”, resumió el diputado nacional Martín Yeza a través de una entrevista radial.

Pérez Carletti es quien trabaja en el despegue de dirigentes jóvenes a lo largo de todo el país. Ya cuenta con una selección de perfiles “sub 40″ a los que se les buscará dar visibilidad y potenciarlos como candidatos. La idea es exhibir una proyección de Pro a largo plazo a través de la consolidación de caras nuevas, sin un vasto recorrido. Una versión más ordenada y programática de la prédica “anticasta” de los libertarios.

Es uno de los temas que se abordará el miércoles, de manera presencial, junto al expresidente. Se reunirá la mesa chica del partido y el equipo de trabajo designado por Macri, integrado por el exministro Hernán Lacunza, los diputados Ritondo, Silvia Lospennato y Ana Clara Romero, y la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Tendrá el propósito de bocetar los próximos pasos de Pro. Es probable que también surja la posibilidad de la candidatura de Macri en la Ciudad, una idea que fogonea su primo Jorge, acorralado por los libertarios, quienes no disimulan su intención de ir por el bastión macrista.

La realidad porteña contrasta con la estrategia de los mandatarios provinciales -Torres y Frigerio-, que apuestan a forjar como primera opción un acuerdo con los libertarios en sus distritos. No obstante, evalúan alternativas si el condicionante de Milei –”todo o nada”– desmorona esa alianza. Buena parte de los referentes “sin tierra” del interior sintonizan con el discurso libertario y temen diluirse si no confluyen en las listas con LLA.

