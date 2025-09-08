lunes 8 de septiembre 2025

Tips

Transformá tu lunes: hábitos simples para una semana sin estrés

Arrancar el lunes sin agotamiento es posible: seguí estas 5 claves para tener más energía y motivación.

Por María Morá
Tips para arrancar la semana con energía&nbsp;

Tips para arrancar la semana con energía 

Comenzar la semana con energía y buen ánimo no siempre resulta fácil. Los lunes suelen estar cargados de responsabilidades, pendientes acumulados y la sensación de que el fin de semana quedó demasiado corto. Ese combo puede generar cansancio, falta de motivación e incluso estrés desde el primer día.

Sin embargo, con algunos hábitos simples y prácticos es posible cambiar la manera en que enfrentamos el inicio de la semana. Incorporar rutinas de planificación, movimiento físico, una buena alimentación y momentos de pausa consciente puede marcar la diferencia, ayudándote a arrancar cada lunes con mayor vitalidad y equilibrio.

image
Cómo arrancar el lunes con energía

Cómo arrancar el lunes con energía

Cinco tips para arrancar la semana con energía

1. Planificá tu lunes el domingo a la noche

Dedicar unos minutos antes de dormir a organizar tu agenda evita el caos matutino. Anotá las tareas prioritarias y prepará lo que necesites (ropa, vianda, elementos de trabajo). De esta manera, arrancás el lunes con claridad mental y menos ansiedad.

2. Movete apenas te levantes

Hacer estiramientos, yoga o una caminata de 15 minutos activa el cuerpo y despeja la mente. El ejercicio temprano libera endorfinas, mejora la circulación y aumenta la concentración para el resto del día.

3. Desayuná de manera nutritiva

El clásico café no siempre alcanza. Sumá proteínas, frutas y cereales integrales para obtener energía sostenida. Un desayuno equilibrado te ayuda a evitar la fatiga y mejora el rendimiento en tus actividades.

4. Empezá por las tareas más importantes

La mañana suele ser el momento de mayor energía. Aprovechalo para resolver lo más complejo o urgente y dejá lo rutinario para la tarde. Esto genera sensación de logro y baja la presión del resto de la jornada.

5. Tomate pausas conscientes

Hacer microdescansos de 5 a 10 minutos cada dos horas es clave para reducir el estrés. Podés caminar, hidratarte o simplemente respirar profundo. Estos pequeños cortes previenen el agotamiento y mantienen tu productividad alta.

Dormir bien: la base para empezar la semana con energía

El descanso adecuado es fundamental para arrancar la semana con vitalidad. Dormir entre 7 y 8 horas de forma continua permite que el cuerpo se recupere, mejore la concentración y reduzca los niveles de estrés. Una rutina de sueño regular, evitando pantallas antes de acostarse y manteniendo horarios similares cada día, ayuda a que el lunes no se sienta tan pesado. Priorizar un buen descanso el domingo a la noche es, sin dudas, la mejor inversión para tener un lunes más productivo y equilibrado.

