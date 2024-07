Luis Caputo adelantó que espera que la inflación de junio esté por debajo de 5%

Acto oficial El video de la jura de Sturzenegger y el elogio de Milei: "Qué lujo me estoy dando"

Al ser consultado en radio Mitre sobre en qué momento económico se encuentra hoy el país, Caputo analizó: "En recuperación, salimos de terapia intensiva".

"Es difícil transmitirlo en números. La gente los escucha, pero no es tan fácil de sensibilizarlo eso. Es como decir antes de la crisis de la convertibilidad, esa situación que la mayoría vivió, al lado de lo que recibimos era Disney. Eso es más gráfico que todos los números", agregó.

Y destacó: "Que hayamos logrado salir de terapia intensiva sin romper contratos, sin haber estallado en crisis, sin haber caído en hiperinflación y que hoy a 6 meses estemos hablando de créditos hipotecarios... estamos contentos".

En ese sentido, mencionó los parámetros que le llegan del sector industrial. "Ya hay signos de recuperación", afirmó, al mencionar que se reúne continuamente con las diferentes cámaras. "Esta semana me reuní con la de desarrolladores, ayer con las automotrices, hoy con las alimenticias. Estuve también con la sociedad rural. Todos me dicen que ya ven claros indicios de recuperación".

Al respecto, dijo que la industria automotriz, sin tener en cuenta los seis días hábiles menos que tuvo junio, "creció 18% con respecto a mayo en producción y ventas, y es un número fuerte".

"No me gustaría decir si vamos a una recuperación lenta, sí que están dadas las condiciones para que la recuperación se acelere. Depende de que podamos convencer más al empresariado y a la gente de que ya están las condiciones para que se animen. El pasado de Argentina juega en contra", completó.

La reacción negativa de los mercados tras su conferencia de prensa

Caputo se refirió también a la reacción negativa de los mercados, luego de la conferencia de prensa del viernes 28 de junio, junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, en la que anunciaron que el Banco Central migrará su deuda al Tesoro a través de nuevas Letras de Regulación Monetaria.

Si bien reconoció que ese acto hizo ruido en los mercados, aclaró que no se arrepentía de haberlo hecho. "Es difícil de transmitir porque es muy técnico. Uno mirando para adentro puede ser que no lo hayamos comunicado tan bien. Ni yo ni Santiago somos especialistas en comunicación. Haciendo un poco de mea culpa no logramos transmitir el mensaje correctamente".

"Separemos lo que anunciamos con la reacción. Lo que se anunció, dada la historia Argentina, no se necesita ni ser economista para darse cuenta la potencia que tiene. Todos sabemos el daño que ha hecho la emisión en Argentina. Entonces, ddecir que no vas a emitir más nadie lo pueda tomar mal", señaló.

Y concluyó: "¿Por qué el mercado no lo tomó bien? Y bueno, los mercados no son lineales. Puede darse. La falta de credibilidad el país... es más difícil ser ministro de Economía o presidente del Banco Central en un país como Argentina que en un país desarrollado que ganás la credibilidad que viene de ese país".

Caputo también habló sobre la salida del cepo y remarcó que "más importante que salir rápido es salir bien". Allí se refirió a la polémica que tuvo este miércoles el presidente Javier Milei, al calificar de "golpista" a un banco, en referencia al Banco Macro. El ministro evitó "hacer juicio de valor" sobre el tema, pero dijo que habló con sus autoridades y pidió explicaciones sobre la operación de venta que causó la bronca en el gobierno.

En otro pasaje de la extensa entrevista volvió a afirmar que hay "cero riesgo de devaluación" y que en la competencia de monedas que tienen en mente, apuntan a que "la moneda fuerte sea el peso". "Esto es irrefutable, es parte del programa. Lo que hacemos de la competencia es que el peso se va a fortalecer por tema de escasez. Venimos a cambiar la idea de que se gana competitividad devaluando, lo vamos a hacer bajando impuestos", remarcó.

Además indicó que el cepo piensan levantarlo cuando baje la brecha, algo que esperan que ocurra cuando converjan el tipo de cambio oficial y el paralelo.

FUENTE: Clarín