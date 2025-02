Los expertos ya pronostican la inflación de abril: de cuánto será

"El REM de enero refleja expectativas más optimistas, con inflación en descenso, estabilidad cambiaria y crecimiento moderado. No obstante, los desafíos persisten en la consolidación fiscal y en el sostenimiento del superávit comercial", remarcaron desde el Centro de Planificación Estratégica de Córdoba (CEPEC).

Las consultoras y entidades financieras que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA) en enero, estimaron un aumento de precios del 2,3% para el primer mes del año, cuando en diciembre esperaban un 2,5%.

Según las nuevas proyecciones, las subas de precios transitarán un suave sendero descendente, que perforará el 2% en abril y llegará al 1,6% en julio. Asimismo, para todo 2025 el sector privado proyecta una inflación del 23,2%, 2,7 puntos porcentuales (p.p) por debajo de lo que indicaba el REM previo.

La particularidad es que aquellas entidades encasilladas por el Central entre las diez más precisas son aún más optimistas y ven que el IPC ya subirá menos de 2% en febrero.

Dólar

En cuanto a las proyecciones para el dólar oficial, se observaron reducciones para el primer semestre de este año, en sintonía con la decisión del BCRA de achicar el ritmo de ajuste al 1% mensual. Si se cumple la previsión, en la primera mitad de 2025 la divisa treparía 7,9%. Para todo el año el incremento esperado es de 17,6%, inferior a la inflación proyectada para el mismo período.

No obstante, para los próximos 12 meses el aumento del tipo de cambio mayorista previsto exhibió un ajuste alcista (a 19%), lo cual implícitamente indica que el mercado avizora una corrección cambiaria (aunque no muy significativa) a comienzos de 2026. Vale recordar, al respecto, que esta semana el presidente Javier Milei aseguró que el 1° de enero del año próximo no habrá más cepo.

PBI

Mientras tanto, los bancos y las consultoras prevén un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4,6%, 0,1 p.p por encima de la estimación anterior. Un dato a destacar es que para el último trimestre de 2024 se estimó un avance de la actividad económica del 1,6%, cuando antes el número era de 0,9% versus el trimestre antecesor. La tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre del año se estimó en 7,0% de la Población

Desocupación

La tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2024 se estimó en 7% de la Población Económicamente Activa, 0,2 p.p. inferior al REM previo. Idéntica fue el ajuste para el desempleo esperado a fines de 2025, que sería del 6,8% según el mercado.

Tasas

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para febrero de 30,6% TNA (equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,5%, superior a la inflación estimada). Para diciembre de 2025 la cifra esperada es del 24% nominal anual (equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,0%).

Balanza comercial y balance fiscal

Los privados esperan un superávit u$s14.026 millones, lo cual significó una reducción de u$s1.343 millones respecto a la estimación previa.