miércoles 3 de septiembre 2025

Violento episodio

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y al llegar a su celda fue atacado a golpes por otros presos

El acusado estaba alojado en un sector separado de la población carcelaria, pero los internos forzaron el calabozo con el objetivo de agredirlo físicamente

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hecho ocurrió en la Comisaría 2da de Caleta Olivia, Santa Cruz.

El hecho ocurrió en la Comisaría 2da de Caleta Olivia, Santa Cruz.

En la madrugada del martes, un hombre de 47 años, detenido por una acusación de abuso sexual infantil contra su hijastra de 7 años, fue víctima de una golpiza por parte de varios internos en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Si bien se encontraba alojado en un sector separado por razones de seguridad, esto no fue impedimento para el violento ataque. Tras el hecho, intervino la Infantería y trasladaron a todos los reclusos.

La investigación judicial sobre el presunto abuso comenzó el lunes, cuando una mujer de 28 años denunció a su esposo tras encontrarlo abusando a su hija menor, en presencia de otra de sus hijas, dentro de una vivienda ubicada en la calle Legisladores, en el barrio 25 de Mayo.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, la Comisaría Segunda recibió un llamado de auxilio a las 8:00. Era un hombre en estado de alteración, solicitando la presencia policial en el domicilio.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la denunciante, quien relató con angustia lo que acababa de presenciar en su propio hogar.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia, mientras que el acusado fue detenido y llevado a la dependencia policial cerca de las 23:30.

A pesar de que el hombre fue alojado en el sector de celdas judiciales, separado del resto de la población carcelaria, la medida no impidió que se produjera la agresión.

La reacción violenta en la cárcel

Según el reporte, durante la madrugada del martes, los oficiales de turno escucharon gritos provenientes del área de calabozos. Al acudir, descubrieron que el detenido era agredido por varios internos. Frente a esto, los agentes intervinieron y evacuaron al hombre para resguardar su integridad física.

Durante la inspección posterior, se constató que el calabozo N.º 3 había sido forzado: tanto el pasador como el candado presentaban signos de haber sido violentados.

Tras el incidente, las autoridades solicitaron la presencia de Infantería para realizar un ingreso controlado y evacuar a todos los detenidos del sector.

El personal policial llevó a cabo una requisa exhaustiva en los calabozos y en las prendas de vestir de los reclusos, aunque trascendió que no se hallaron elementos de interés para la investigación.

La médica de turno examinó a todos los internos involucrados y solo constató lesiones leves en el hombre acusado de abuso sexual infantil.

Mientras tanto, la Policía inició una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que inició la agresión y esclarecer cómo los internos lograron vulnerar el sistema de seguridad del calabozo.

La causa judicial está en manos del Juzgado de Instrucción Penal N.º 2, que deberá establecer las responsabilidades tanto en el presunto caso de abuso como en el episodio de violencia carcelaria.

Detuvieron a un hombre por almacenar y distribuir imágenes de explotación sexual infantil

A finales de la semana pasada, en San Francisco, Córdoba, un hombre de 32 años fue detenido por almacenar y distribuir imágenes de explotación sexual infantil.

La investigación se comenzó a partir de un reporte emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, un organismo de referencia en la lucha contra la explotación sexual de menores.

Según informó el medio local El.Doce.TV, el operativo se llevó a cabo en el barrio Sarmiento, más precisamente en una casa ubicada en la calle Jerónimo del Barco.

Como producto de los allanamientos se pudieron secuestrar diferentes dispositivos electrónicos que serán peritados en el marco de la causa.

En simultáneo a la detención, las autoridades realizaron tres allanamientos adicionales en domicilios de San Francisco. Estas medidas estuvieron asociadas a una causa diferente, pero también relacionada con contenidos de explotación sexual infantil hallados en teléfonos celulares de menores de edad.

FUENTE: Infobae

Temas
Por Mario Godoy

