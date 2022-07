La muerte de Nisman: Salgado criticó a Alberto por su cambio de postura

“No comprendo por qué cambió de posición. La verdad, no lo entiendo, habría que preguntarle a él que le pasó por la cabeza. Nosotros no tenemos dudas. En la familia no tenemos dudas de lo que pasó. Sabemos que se trató de un magnicidio”, reflexionó.

Al detallar cómo es su relación con el Jefe de Estado, señaló que "a Alberto Fernández solo lo vi dos veces. Cuando era jefe de Gabinete, le tomé declaración en la Casa de Gobierno. Y en otra oportunidad, él se acercó al juzgado. Ese fue el único trato que tuve”.

“Mi vínculo actual es nulo. No tengo más contacto ni trato con él, así como no tuve relación con ninguna otra administración”, reveló la jueza. Sin embargo reveló que “dos expresidentes se contactaron para reunirse pero no me pareció correcto”.

Consultada por el Olivos Gate, la causa penal que tenía como protagonistas al Presidente y la primera dama por realizar una fiesta de cumpleaños en la quinta presidencial durante la cuarentena, enfatizó sobre la posibilidad de que el expediente quede en manos del Juzgado 1° de San Isidro en el que ella se desempeña.

“Yo le puedo decir poco al respecto. Está en pleno trámite. No puedo emitir opinión que pueda determinarse como prejuzgamiento. El hecho en sí, la investigación que atañe a la foto, se tramita actualmente en la sede del Doctor Mirabelli, el Juzgado Federal 2°. Por ahora, no existiría posibilidad de cambiarla”, precisó.