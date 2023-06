"La Mona Jiménez" y el "Chapulín Colorado" detuvieron a un ladrón en la peatonal de Córdoba

En el mediodía de este miércoles, protagonizaron una atípica escena violenta. Todo ocurrió en la transitada peatonal, en la esquina de 9 de julio y San Martín. “El Chapulín y la mona vs. un chorrito de la peatonal”, escribió una persona que grabó el video viral, donde se puede ver a los peatones intentando detener la pelea.

No se sabe con exactitud cómo se inició el conflicto. Según Telefe Córdoba, los imitadores persiguieron a un delincuente que había robado en esa esquina y lo increparon.

En tanto, ElDoce informó que el delincuente intentó asaltar al hombre disfrazado del Chapulín mientras dormía una siesta y fue entonces que su compañero salió a defenderlo.

Lo cierto es que el Chapulín Colorado y la Mona Jiménez se unieron para detener a las trompadas al ladrón, que terminó detenido por la Policía.

Tras la viralización del video en las redes sociales, los comentarios con humor no tardaron en aparecer. "La mona Jimenez y el Chapulín colorado: Los Avengers cordobeses", "Las antenitas de vinil detectaron la presencia del enemigo" y "Son más efectivos que la policía" fueron algunos de los más destacados.

https://twitter.com/dogordo_/status/1674215924310654980 El Chapulin Colorado y La Mona Jiménez a las piñas. Córdoba, si no existiera se inventaría!pic.twitter.com/6TokI66cch — DOGOR (@dogordo_) June 29, 2023

La Mona Jiménez y el Chapulín Colorado, una dupla famosa en Córdoba

Ariel Centurión y Javier López Melano son famosos en Córdoba por salir a ganarse la vida disfrazados de La Mona Jiménez y del Chapulín Colorado, respectivamente. Su esquina predilecta para limpiar vidrios es la intersección de las calles Juan B. Justo y Magariños Cervantes, en barrio General Bustos, aunque suelen recorrer toda la capital.

“Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto. Además me potencio con mi amigo”, contó Centurión en diálogo con Canal 12 de Córdoba.

Por su parte, Melano señaló: "Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar. Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata".