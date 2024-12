La Justicia Federal pidió la extradición del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para pedir la extradición del ex senador Eduardo Kuieder y su acompañante , Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay por el intento de contrabando de divisas. La magistrada pidió la medida con fines de tomarles declaración indagatoria en nuestro país , luego de que fuera expulsado de la Cámara alta por amplia mayoría el jueves pasado, en una sesión que quedó envuelta en polémica al haber sido presidida por Victoria Villarruel cuando el primer mandatario, Javier Milei , ya había salido del país.

Arroyó Salgado tomó la decisión en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero que tramita en la Justicia Federal. El expediente judicial se abrió a principios de julio por una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a publicaciones en la revista Análisis y el sitio El Disenso que revelaron que el ex senador tenía tres departamentos en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad sin actividad - Betail SA - que habría usado como pantalla.

La solicitud de extradición pudo formalizarse luego de que Kueider perdiera sus fueros el jueves tras ser expulsado del Senado por una amplia mayoría de votos. Arroyo Salgado ya había librado el viernes 13 a la mañana, bajo extremo hermetismo, el pedido de captura internacional de Kueider ante Interpol para el caso en que Paraguay le diera la libertad o lo expulsara. A Guinsel Costa, la jueza se lo había dictado el mismo día de la sesión. Con esa solicitud cursada a Interpol y vigente, buscó evitar que pudieran irse a ningún otro país si fueran liberados, y en ese caso, queden automáticamente detenidos en el marco del proceso que sustancia la Justicia Federal argentina.

El exhorto debe tramitarse vía la Cancillería argentina. Esta cartera debe enviarla a la Embajada Argentina en Asunción para que lo presente vía diplomática a la Cancillería paraguaya. Ésta, a su vez, debe enviarlo luego al Ministerio Público (Fiscal) del país vecino, que es la autoridad central de asistencia jurídica y la que deberá darle curso al Interpol. Argentina tiene un tratado bilateral de extradición vigente con Paraguay.

Si el pedido es aceptado por los fiscales paraguayos, se abre un nuevo expediente en el que interviene un juez de garantías de ese país. El proceso de extradición - ya judicializado - corre por separado de la causa por intento de contrabando que lleva adelante la Justicia guaraní. Este delito contempla una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión. Según los tiempos procesales ya fijados por el juez Humberto Otazú, los fiscales tienen cuatro meses para llevar adelante la investigación,

Si Kueider acepta someterse a la Justicia argentina, entonces se cerraría la causa en Paraguay, según precisó el fiscal de Ciudad del Este Alcides Giménez a Infobae. “Se tiene en cuenta si la expectativa punitiva es más alta en el país requiriente. Si el acusado se niega a ser extraditado, se judicializa”, explicó. Por lo que trascendió, Kueider preferiría permanecer en Paraguay, donde cumple una particular prisión domiciliaria en un departamento de lujo, y con una pena potencial menor a la de los delitos por los que está siendo investigado en Argentina: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. En ese caso, podría apelar y tendría distintas instancias para cuestionar el proceso, lo que demoraría el trámite.

El intercambio entre Argentina y Paraguay

La solicitud de Arroyo Salgado va por un canal paralelo al intercambio de información que está teniendo lugar entre los Ministerios Públicos de Argentina y Paraguay, vía sus respectivas Oficinas de Cooperación Internacional, en el marco de los acuerdos de colaboración vigentes entre ambos países. Infobae pudo confirmar que los fiscales paraguayos, Giménez y Edgar Benítez, enviaron la semana pasada copia de las actuaciones realizadas en Ciudad del Este cuando Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, fueron detenidos con USD 211.000 sin declarar, a la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez y a Diego Velazco, titular de la PROCELAC.

El envío incluyó el acta labrada por la autoridades aduaneras cuando ambos fueron detenido con los dólares, sus declaraciones iniciales ante los fiscales y el poder presentado por la joven para actuar en nombre de la empresa paraguaya Golsur SA, que sería una firma de “maletín”, o sea, sin actividad real, que fue comprada para hacer una inversión en Paraguay sin que se sepa quién está detrás del dinero. Esa información y documentos ya están en manos de la jueza Arroyo Salgado que dispuso el secreto de sumario sobre el expediente

Este envío recíproco de información sobre las causas abiertas en cada país contra Kueider podría llegar a habilitar que los fiscales paraguayos dispusieran que el ex senador sea deportado, en un tiempo mucho más corto que la extradición. Sin embargo, esa posibilidad - que recién se habilitó luego de que el ahora ex senador perdiera sus fueros - va perdiendo chances, ya que el plazo para que eso ocurra, finaliza cuando ingrese formalmente el pedido de extradición al país.

Secuestro de celulares

Además, Arroyo Salgado le pidió a los fiscales paraguayos que le secuestren los celulares al ex senador y a Guinsel Costa, una medida que hasta ahora los representantes del Ministerio Público de Paraguay no había concretado. El objetivo es que, mediante un peritaje, se pueda determinar si han sido manipulados - vía presencial o remota - y, de haber sido así, tratar de recuperar el contenido. En el Juzgado saben que es factible que se puede haber perdido prueba debido a que la Justicia paraguaya no avanzó con el secuestros de los teléfonos en un primer momento.

La solicitud incluye a todos los objetos que se hubiesen encontrado en su poder, al momento de producirse su detención y los que sean incautados tras el allanamiento en el departamento donde están cumpliendo prisión domiciliaria, en el complejo Tierra Alta, en Asunción. El allanamiento, según el pedido de la jueza, debe incluir depósitos, bauleras, anexos, oficinas y garajes del inmueble, con el objetivo de secuestrar también equipos informáticos, como computadoras, pendrives, discos externos, que tengan en su poder Kueider y Guinsel Costa.

La jueza quiere que le envíen, además, la totalidad de las actuaciones realizadas por la Justicia paraguaya, incluido todo el material fílmico y de videos de cuando Kueider fue interceptado en el control y le incautaron los dólares, y le informen si hubo una certificación de la autenticidad de los dólares que llevaba.

El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz - quien estuvo este fin de semana con su defendido en Asunción, la capital paraguaya, donde cumple prisión domiciliaria en el complejo de lujo Tierra Alta, en el barrio Villa Morra - presentó ayer a la mañana una ampliación de la demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para pedir la invalidez de la sesión en el que Senado resolvió por una amplia mayoría de 60 votos expulsar a Kueider del cuerpo por inhabilidad moral. El letrado citó, incluso, las declaraciones de Milei sobre esa expulsión en una entrevista en radio El Observador. El viernes, había pedido que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y que como medida previa se dicta una cautelar que lo reponga como senador nacional.

La causa por enriquecimiento está vinculada a otra anterior que tramita en su mismo juzgado en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre 2016 y 2018, cuando Kuieder era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet. La jueza dispuso su conexidad el 8 de octubre pasado, decisión avalada por la Cámara Federal de San Martín a principios de diciembre.

