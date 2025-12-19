viernes 19 de diciembre 2025

Privilegio

La Justicia autorizó a veranear en Uruguay al empresario top acusado de abusar de los compañeros de escuela de su hijo

Aunque tiene prohibido acercarse al colegio donde asisten sus hijos y los menores abusados, y al club al que van los mismos actores, el imputado por corrupción de menores permanecerá en el exterior hasta el 5 de enero tras una decisión judicial que priorizó su falta de antecedentes penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Porcel, denunciado por pedofilia, fue autorizado por la Justicia a viajar a Punta del este hasta el 5 de enero, para asistir el casamiento de su sobrina

El empresario Marcelo Porcel, hijo del fundador de Argencard y exconcesionario de la financiera OH! Buenos Aires, se encuentra actualmente en el centro de un grave escándalo judicial tras acumular 10 denuncias por presuntos abusos y corrupción de menores. Las víctimas, quienes eran compañeros de colegio de su propio hijo en la institución Palermo Chico, relataron ante la Justicia una trama sistemática de manipulación y perversión que ocurría en distintos domicilios y oficinas del imputado.

A pesar de la severidad de las imputaciones y la firme oposición de la querella, el sitio El Ciudadano infromó que el juez Carlos Bruniard y el fiscal Pablo Turano otorgaron a Porcel un permiso para viajar a Punta del Este, Uruguay, con el fin de asistir al casamiento de su sobrina. Esta autorización le permite permanecer fuera del país hasta el 5 de enero del próximo año, bajo la consideración judicial de que el acusado cuenta con arraigo en Argentina, no posee antecedentes penales y, por lo tanto, no existe riesgo de fuga.

Según los testimonios validados en Cámara Gesell, Porcel, quien se hacía llamar "El Capitán", organizaba reuniones bajo el nombre de "Shubidubi" en las que presuntamente incitaba a los adolescentes a beber alcohol y les transfería dinero para realizar apuestas online. Los relatos incluidos en el expediente describen comportamientos denigrantes, tales como masajes inapropiados tras partidos de fútbol, ofertas de dinero a cambio de exhibicionismo y el uso de una "crema especial", sumado al secuestro de dispositivos donde se habrían hallado imágenes de menores desnudos.

Aunque rige una orden de alejamiento que le impide acercarse al Colegio Palermo Chico y al Club GEBA, el empresario aún no ha sido llamado a declaración indagatoria. El magistrado ha justificado esta demora bajo el concepto de "economía procesal" para esperar a que se completen todas las declaraciones, una decisión que, sumada a la autorización del viaje, ha generado una profunda indignación en las familias de las víctimas mientras la causa continúa bajo secreto de sumario.

Esta situación judicial podría compararse con permitir que el capitán de un barco bajo investigación por daños graves abandone el puerto para ir a una celebración, confiando únicamente en su promesa de regresar mientras los pasajeros afectados observan con incertidumbre desde la orilla.

