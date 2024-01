La interna detrás del primer ministro echado de la era de Javier Milei

Portales de Buenos Aires señalan que Ferraro y Nicolás Posse, quien es jefe de Gabinete, no solo no tenían una buena relación, sino que además la misma era cada vez peor a medida que avanzaban los días. “Ferraro se metió con quien no se tenía que meter, con Posse y con Santiago Caputo”, había comentado una fuente de La Libertad Avanza a Infobae. Incluso algunos señalan que Posse buscaba la oportunidad para dejar afuera Ferraro, pero la oportunidad la terminó dando el ahora ex ministro.

Una tensa relación que comenzó con el pie izquierdo, la quita de poder desde el día uno, cuando áreas claves de Infraestructura, como la secretaría de Energía y Minería pasaron a Economía, y la filtración de información importante para el jefe de Estado le valieron el cargo a Guillermo Ferraro.

Ahora el hermetismo reina en Casa de Gobierno. El vocero presidencial Manuel Adorni postergó su contacto diario con la prensa y “nadie sabe nada”. Mientras tanto, crecen las expectativas en torno al poder que tendría Luis Caputo, ministro de Economía. Infraestructura dejaría de ser Ministerio y pasaría a ser Secretaría bajo la órbita del Palacio de Hacienda.

“Atención. El Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaria bajo la órbita de Toto Caputo, super Ministro de Economía. Buena decisión. No hay plata”, tuiteó el usuario Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev. El tuitero es parte del armado comunicacional del titular de Palacio de Hacienda. Dentro de las áreas en infraestructura se encuentran Energía, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Comunicaciones y Conectividad, y Minería.

Atención. El Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaria bajo la órbita de Toto Caputo, super Ministro de Economía. Buena decisión. No hay plata. — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) January 26, 2024

Pese a la concentración de poder, desde el círculo rojo de Javier Milei aseguraron que no se trata de un “súper ministro”. Hasta el momento, todas son especulaciones, rumores de pasillo y análisis en torno a los hechos. Confirmado, al menos nada por ahora.