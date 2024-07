La advertencia de ATE nacional a Javier Milei: "Si esto es una guerra, nos vamos a enfrentar"

“No veo que usted sea tan exigente con un Presidente que utiliza términos de guerra con nosotros, que dice algo así como ‘eliminamos empleados públicos, yo soy un topo infiltrado en las filas enemigas y odio el Estado’. Entonces se plantea y dice ‘qué mejor que alguien que odia el Estado y poder destruirlo desde adentro’”, expresó. Y completó: “Si esto es una guerra y somos los enemigos, que sepa que los vamos a enfrentar. Es él o nosotros”.

ATE, en las antípodas de Milei

El sindicalista cuestionó además que las medidas de reducción del gasto público de Milei no las aplica a los propios. “El Presidente no se cansa de incorporar amigos a los que les inventa cargos que no existen en la estructura orgánica de la administración y les garantiza sueldos millonarios mensuales”, apuntó Aguiar, en declaraciones a radio Mitre.

En la previa a una olla popular que realizarán en la Plaza de Mayo, el dirigente sindical afirmó que los empleados estatales tienen una “guillotina sobre la cabeza que cae cada tres meses”, que es el período que fijó el Gobierno al evaluar la continuidad o la desvinculación del personal del Estado.

Desde su punto de vista, Aguiar rechazó que que las bajas de contratos laborales en el Estado se vinculen a supuestos “ñoquis”. “Si se toman datos oficiales, del Indec, desde diciembre de 2023 hasta ahora hay 20.000 puestos menos y en ningún caso, a pesar de que le pedimos al Presidente que publicara un listado de los ñoquis, no pudo probar la existencia de ninguna persona que cobrara sueldo sin trabajar, por el contrario”, puntualizó.

La conflictividad se produce por olas en el Estado. A comienzos de esta semana, el Gobierno confirmó una nueva ola de despidos de trabajadores del Estado y hubo incidentes frente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La protesta finalizó con detenidos.

En un momento de la entrevista, el titular de ATE nacional tuvo un contrapunto cuando analizó el triunfo electoral de Milei en el balotaje: “Tenemos que tener una mirada reflexiva y preguntarnos qué ocurrió si ganó las elecciones un Presidente que dijo que había que destruir el Estado”. Y subrayó: “Eso fue en una foto, la película siguió y hoy se está destrozando a la gente. El déficit cero es una elaboración doctrinaria del liberalismo, de esta extrema derecha: el Estado no es una empresa. En épocas de crisis profunda como esta, el Estado puede trabajar a perdida porque tiene que estar junto a su pueblo”, argumentó el referente sindical.

Por otra parte, el gremialista señaló que la Ley Bases “no sirve para nada” y consideró que “hay que tirarla a la basura apenas se pueda”. “Es solo para los planeros con exenciones impositivas, para los (Marcos) Galperin que son violadores seriales de leyes laborales que se fugan a Uruguay, para dueños de las energéticas, CEO de los laboratorios. Este Gobierno no ha sido capaz de llevar adelante una sola medida que consagre derechos o beneficio para la gente”, concluyó.

Vale recordar que Aguiar es uno de los dirigentes más confrontativos desde que comenzó la gestión de Javier Milei. En los últimos meses, fue un activo partícipe de protestas y movilizaciones en rechazo a las políticas del Gobierno y del ajuste en la estructura del Estado, que golpea en la base de representación de ATE.

Con ironía, se refirió al Pacto de Mayo y cuestionó los términos de la convocatoria, al señalar que Casa Rosada le solicitó a los invitados que concurran con traje oscuro. “Estoy convencido. El frustrado, hasta ahora, Pacto de Mayo es el velorio de la Nación tal y como la conocimos. Por eso los invitan a asistir con traje negro. Muchos gobernadores se arrastran y hasta se visten de luto. Sepan que, a pesar de ustedes, no vamos a parar de luchar!”, posteó Aguiar en la red social X.

FUENTE: Infobae