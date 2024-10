Juliana Awada rompió el silencio y habló de los rumores de separación: "Con Mauricio estamos...

En ese contexto, la periodista Pía Shaw, quien se encuentra trabajando como panelista de A la Barbarrosa, se comunicó con la ex Primera Dama, para que aclare cuál es la verdadera situación actual de la pareja: “Le escribí a Juliana Awada, gentilmente, a quien no conozco y que nunca había conversado con ella, me contestó automáticamente, le dije si lo podía contar, me dijo que sí”, comenzó diciendo sobre el intercambio que tuvo a través de mensajes de WhatsApp.