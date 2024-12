Javier Milei: "No temo por mi vida; si me mataran me harían inmortal, dudo que sean tan estúpidos"

En ese contexto, el jefe de Estado le dio una entrevista al diario Líbero, donde lo catalogaron como una “figura revolucionaria”, de esas que suelen generar adhesiones pero también muchos enemigos. Y al ser consultado sobre si si eso no le hacía temer por su vida, respondió de forma contundente: “No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos”.