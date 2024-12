Victoria Villarruel y un mensaje en medio de la interna con Milei: "Aquí me quedaré"

“Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos solo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante”, comenzó.

En su publicación, Villarruel remarcó que, “ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación” de su persona y sus ideas, quiso “expresar que hoy no hay lugar para la ‘moderación".

“No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mí”, sostuvo.

Las tensiones entre ambos líderes se reavivaron en los últimos días, cuando la Vicepresidenta encabezó la sesión en el Senado en la que se votó la expulsión de Kueider, en el mismo momento en el que Milei ya se encontraba viajando a Italia.

El jefe de Estado consideró que la reunión parlamentaria carecería de validez, ya que su compañera de fórmula debía estar a cargo en ese instante del Poder Ejecutivo, y aseguró que la Casa Rosada informó oportunamente del viaje.

Ante esta situación, entró en escena una agrupación llamada “Partido Moderado”, que, a través de un comunicado firmado por su titular, Walter Eiguren Hernández, respondió a los cuestionamientos y respaldó la postura de Villarruel.

Para este espacio, las críticas por parte del libertario “son totalmente desproporcionadas y divorciadas del compromiso Electoral que, con el voto popular, los llevo al poder”.

“Los Argentinos votamos una fórmula Presidencial integrada por ambos y eso en la actualidad no se refleja. Las permanentes operaciones malintencionadas, por parte de algunos segundones del gobierno (no votados por nadie), muestran el objetivo de esmerilar, desgastar y crear un clima de división que los Argentinos no queremos más”, sostuvo el partido.

Al respecto, la agrupación argumentó que “la grieta fue obra del kirchnerismo corrupto, que destruyo mucho de nuestra vida como sociedad unida” y consideró que “el Gobierno y especialmente el Presidente de la nación, deben dejar de alentar a los incendiarios que, en redes sociales y medios de comunicación, muestran sus más siniestros planes”.

“Avisamos: esto solo hace crecer al enemigo, excepto el presidente Javier Milei (que no lo sepa y esté rodeado de ellos), nadie es más leal dentro del gobierno nacional que la Vice Presidente Victoria Villarruel. Por eso usted la eligió y por eso todos los Argentinos de bien queremos el éxito de su Gobierno, pero no a costa de divisiones. El Partido Moderado se solidariza con la señora Vice Presidente Victoria Villarruel y llama a la unidad nacional, al diálogo, al entendimiento, porque la gente no puede asistir a semejante injusticia”, cerró.

Fuentes cercanas a la titular del Senado aseguraron a este medio que Eiguren Hernández no tienen “ningún tipo de vínculo” con ella y aseguraron que, a pesar de que “la artillería pesada de Rosada” se los “encaja como armado”, no es un trabajo que estén llevando adelante.

Fuente: Infobae