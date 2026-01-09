viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Las llamas siguen avanzando

Incendios en Chubut: cortaron la Ruta 40 y el pronóstico es poco alentador

La situación en la Patagonia está descontrolada por los incendios que comenzaron hace mas de un mes. Hay personas evacuadas y más de 2.000 hectáreas consumidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las llamas no detienen su paso en Chubut.

Las llamas no detienen su paso en Chubut.

La temporada de verano en el sur del país está siendo muy complicada, como se había anticipado hace un mes cuando comenzaron a registrarse los primeros focos de incendio. En las últimas horas, se interrumpió la circulación sobre la Ruta Nacional 40 en Chubut, debido al avance de las llamas y la escasa visibilidad por al humo.

Lee además
choque frontal en ruta 40 deja un muerto
Siniestro

Choque frontal en Ruta 40 deja un muerto
Gentileza: Albardon Noticias.
Atención

Vuelco y susto en Albardón: dos heridos en un aparatoso siniestro en Ruta 40

En total, desde el inicio de las llamas, 3000 personas fueron evacuadas, un número que podría seguir en aumento, así como la cantidad de animales muertos. Toda la Comarca Andina se encuentra bajo alerta permanente.

La zona en la que los equipos de rescate y combate debieron cortar la circulación se encuentra entre El Hoyo y Epuyén. Allí, trabajan con todo tipo de recursos, entre estos un avión hidrante considerado el más grande de Latinoamérica. Se trata del Boeing 737 Fireliner perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, que cuenta con la capacidad de transportar 15.000 litros de agua, que se puso en marcha apenas aterrizó.

Esto da cuenta de la magnitud de la situación y del impacto de factores externos como las condiciones climáticas. La ausencia de lluvias intensas desde noviembre, provocó grandes sequías. El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, resumió las dificultades que enfrentan para trabajar, al señalar que “cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”.

“Tenemos un año de mucha sequía, un invierno muy seco, la cordillera no pudo juntar nieve y eso afectó el reservorio de agua”, explicó Ruiz en un diálogo con TN, cerca de la medianoche, cuando todavía se encontraban trabajando. “Eso se transforma en un combustible explosivo”, calificó y contó que el miércoles el fuego “trepó toda la montaña y hoy continuó el viaje, alcanzó el pinar, una planta muy resinosa”, y terminó afectando el tramo de la ruta 40.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera para hoy que se registren tormentas aisladas en Epuyén. Pese a que una gran caída de agua colaboraría con los esfuerzos de los brigadistas, la fuerte actividad eléctrica de estos fenómenos puede iniciar nuevos focos, por lo que las autoridades permanecen a la expectativa de cómo se comportará el clima en las próximas horas.

En este contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso el corte de la circulación vehicular, en coordinación con la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Indicaron que esto se va a mantener así hasta nuevo aviso y recordaron que ante emergencias se puede consultar al 0800-222-6272 o 0800-333-0073. Desde el sitio web del organismo, informan las actualizaciones respecto al corte.

Cerca de las 23 horas de este jueves, Vialidad Nacional confirmaba que el “Acc.Cholila - El Bolson: Corte preventivo entre Epuyén y El Hoyo, debido a la aproximación del incendio forestal hacia la calzada. La medida es hasta nuevo aviso. Se solicita respetar a las fuerzas de seguridad que llevan adelante la restricción de la circulación”.

El trabajo de los brigadistas y bomberos que realizan cortafuegos para controlar el avance (Foto: @WeretilneckOK)

El avance de las llamas generó preocupación entre los habitantes y los equipos de emergencia, donde se vio una densa columna de humo emergió desde la montaña y las llamas avanzaron rápidamente por el cerro Pirque.

Voluntarios y bomberos relataron a ADNSUR que el incendio se dirigía hacia la Escuela 81 y el sector sur, mientras crecía el temor en Epuyén por la posibilidad de que el fuego alcanzara El Coihue.

Por la tarde, la Municipalidad de Epuyén dispuso la evacuación preventiva de las zonas El Coihue y De la Angostura, instando a vecinos y turistas a trasladarse de forma ordenada al gimnasio municipal, área designada como segura para los evacuados.

“Por favor, tomen sus precauciones y diríjanse a áreas seguras. Sigan las instrucciones de las autoridades y mantengan la calma”, solicitaron desde la comuna, según reportó el mismo portal.

El último de los partes de prensa publicado por el SPLIF añadió que “en Bariloche y en Luis Beltrán, el índice de peligrosidad es alto; mientras que en El Bolsón, General Conesa, Río Colorado y Viedma (Río Negro) este índice de peligrosidad por incendios es extremo”.

En tanto, desde la Agencia Federal de Emergencias indicaron que en los operativos de combate desplegados en Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo, colaboran un helicóptero Bell 407, un helicóptero Bell 412, dos aviones anfibios y dos aviones AT 802, además de 200 brigadistas forestales, autobombas y vehículos logísticos y de comando de incidentes. Aunque el número asciende a 350 personas, entre combatientes y grupos de apoyo.

Gendarmería nacional trabaja junto a fuerzas policiales y organismos nacionales y provinciales

El dispositivo de emergencia integra a diversas instituciones bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques. Participan también la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios, fuerzas policiales, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud, Pesca Continental, el Ejército y la Gendarmería Nacional.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

La influencer libertaria que maneja el TikTok de Javier Milei chocó alcoholizada en Mar de Ajó: dio 1.89 en el test

Tragedia en la peregrinación al Gauchito Gil: un hombre murió atragantado con un caramelo

¿El final de la polémica eterna sobre dónde nació Carlos Gardel?: hallaron un acta que señala el lugar

Motochorros detenidos tras una persecución: usaban una pistola de utilería

Tras el cierre, cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

¡Qué suerte! El asombroso monto que ganó un apostador tras acertar todos los números en el Quini 6

Máxima preocupación: aumentaron un 75% las mordeduras de yarará a personas en una provincia argentina

Retiran leches infantiles de una famosa marca por posible contaminación bacteriana: cómo identificar los lotes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con una larga fila de autos en espera, reabrieron el Paso Cristo Redentor.
Servicio

Tras el cierre, cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

La obra de refuncionalización de un tramo de calle Juan B. Alberdi, entre Las Heras y España, frente al Parque Belgrano se encuentra en su etapa final.
Para aprovechar

El nuevo paseo gastronómico de la Capital, casi listo

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Triste noticia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranca el Giro del Sol.
Ciclismo

El Giro del Sol pone primera: estos son los 13 equipos que serán parte del pelotón

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000
Cambios

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000