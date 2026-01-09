Incendios en Chubut: cortaron la Ruta 40 y el pronóstico es poco alentador

La temporada de verano en el sur del país está siendo muy complicada, como se había anticipado hace un mes cuando comenzaron a registrarse los primeros focos de incendio. En las últimas horas, se interrumpió la circulación sobre la Ruta Nacional 40 en Chubut , debido al avance de las llamas y la escasa visibilidad por al humo.

En total, desde el inicio de las llamas, 3000 personas fueron evacuadas, un número que podría seguir en aumento, así como la cantidad de animales muertos. Toda la Comarca Andina se encuentra bajo alerta permanente.

La zona en la que los equipos de rescate y combate debieron cortar la circulación se encuentra entre El Hoyo y Epuyén. Allí, trabajan con todo tipo de recursos, entre estos un avión hidrante considerado el más grande de Latinoamérica. Se trata del Boeing 737 Fireliner perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, que cuenta con la capacidad de transportar 15.000 litros de agua, que se puso en marcha apenas aterrizó.

Esto da cuenta de la magnitud de la situación y del impacto de factores externos como las condiciones climáticas. La ausencia de lluvias intensas desde noviembre, provocó grandes sequías. El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, resumió las dificultades que enfrentan para trabajar, al señalar que “cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”.

“Tenemos un año de mucha sequía, un invierno muy seco, la cordillera no pudo juntar nieve y eso afectó el reservorio de agua”, explicó Ruiz en un diálogo con TN, cerca de la medianoche, cuando todavía se encontraban trabajando. “Eso se transforma en un combustible explosivo”, calificó y contó que el miércoles el fuego “trepó toda la montaña y hoy continuó el viaje, alcanzó el pinar, una planta muy resinosa”, y terminó afectando el tramo de la ruta 40.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera para hoy que se registren tormentas aisladas en Epuyén. Pese a que una gran caída de agua colaboraría con los esfuerzos de los brigadistas, la fuerte actividad eléctrica de estos fenómenos puede iniciar nuevos focos, por lo que las autoridades permanecen a la expectativa de cómo se comportará el clima en las próximas horas.

En este contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso el corte de la circulación vehicular, en coordinación con la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Indicaron que esto se va a mantener así hasta nuevo aviso y recordaron que ante emergencias se puede consultar al 0800-222-6272 o 0800-333-0073. Desde el sitio web del organismo, informan las actualizaciones respecto al corte.

Cerca de las 23 horas de este jueves, Vialidad Nacional confirmaba que el “Acc.Cholila - El Bolson: Corte preventivo entre Epuyén y El Hoyo, debido a la aproximación del incendio forestal hacia la calzada. La medida es hasta nuevo aviso. Se solicita respetar a las fuerzas de seguridad que llevan adelante la restricción de la circulación”.

El trabajo de los brigadistas y bomberos que realizan cortafuegos para controlar el avance (Foto: @WeretilneckOK)

El avance de las llamas generó preocupación entre los habitantes y los equipos de emergencia, donde se vio una densa columna de humo emergió desde la montaña y las llamas avanzaron rápidamente por el cerro Pirque.

Voluntarios y bomberos relataron a ADNSUR que el incendio se dirigía hacia la Escuela 81 y el sector sur, mientras crecía el temor en Epuyén por la posibilidad de que el fuego alcanzara El Coihue.

Por la tarde, la Municipalidad de Epuyén dispuso la evacuación preventiva de las zonas El Coihue y De la Angostura, instando a vecinos y turistas a trasladarse de forma ordenada al gimnasio municipal, área designada como segura para los evacuados.

“Por favor, tomen sus precauciones y diríjanse a áreas seguras. Sigan las instrucciones de las autoridades y mantengan la calma”, solicitaron desde la comuna, según reportó el mismo portal.

El último de los partes de prensa publicado por el SPLIF añadió que “en Bariloche y en Luis Beltrán, el índice de peligrosidad es alto; mientras que en El Bolsón, General Conesa, Río Colorado y Viedma (Río Negro) este índice de peligrosidad por incendios es extremo”.

En tanto, desde la Agencia Federal de Emergencias indicaron que en los operativos de combate desplegados en Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo, colaboran un helicóptero Bell 407, un helicóptero Bell 412, dos aviones anfibios y dos aviones AT 802, además de 200 brigadistas forestales, autobombas y vehículos logísticos y de comando de incidentes. Aunque el número asciende a 350 personas, entre combatientes y grupos de apoyo.

Gendarmería nacional trabaja junto a fuerzas policiales y organismos nacionales y provinciales

El dispositivo de emergencia integra a diversas instituciones bajo la coordinación de la Secretaría de Bosques. Participan también la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios, fuerzas policiales, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud, Pesca Continental, el Ejército y la Gendarmería Nacional.

