Hay falta de patentes y muchos sanjuaninos no podrán ingresar a Chile de vacaciones

La escasez de patentes metálicas sigue generando inconvenientes para los conductores sanjuaninos, especialmente para aquellos que tenían previsto viajar a Chile estas vacaciones. La Secretaría de Asuntos Institucionales de San Juan informó que los vehículos que no cuenten con la placa metálica definitiva no podrán salir del país por el Paso Internacional de Agua Negra hacia Chile. Esta medida ha desatado preocupación entre quienes ya habían planificado sus viajes y ahora enfrentan un obstáculo inesperado.

Según detallaron desde la Secretaría, los vehículos que no posean la patente metálica o la placa provisoria correspondiente no podrán formalizar la salida temporal del país. "Es requisito obligatorio", destacaron, dejando claro que no será posible cruzar hacia el país trasandino sin la placa identificatoria correspondiente. Esta normativa se aplica a todos los vehículos que intenten ingresar a Chile por el Paso Internacional de Agua Negra, una de las principales rutas que conecta San Juan con el país vecino.