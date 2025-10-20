lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El peor final

Hallaron muerto al científico del Conicet que era buscado en Alemania: las hipótesis del caso

Alejandro Matías Fracaroli, de 44 años, fue encontrado en un arroyo por la policía alemana tras una semana de búsqueda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hallaron muerto al científico del Conicet que era buscado en Alemania.

Hallaron muerto al científico del Conicet que era buscado en Alemania.

Luego de siete días de intensa búsqueda en Alemania, el científico argentino Alejandro Matías Fracaroli, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, fue hallado sin vida este domingo en un arroyo de la ciudad de Karlsruhe. Las autoridades sostienen como hipótesis principal que el cordobés habría caído accidentalmente al agua, donde murió ahogado, aunque esperan la autopsia.

Lee además
buscan a un investigador argentino del conicet que desaparecio el lunes en alemania
Drama

Buscan a un investigador argentino del Conicet que desapareció el lunes en Alemania
Encontraron muerto a Máximo Cerda, el adolescente que estaba desaparecido tras caer en un río
Tragedia

Encontraron muerto a Máximo Cerda, el adolescente que estaba desaparecido tras caer en un río

El hallazgo fue confirmado por la Policía de Alemania a las 12.15 (hora local), en una zona boscosa de Karlsruhe, la ciudad donde Fracaroli realizaba una pasantía científica en el prestigioso Karlsruhe Institute of Technology (KIT), especializado en nanotecnología.

Las primeras pericias señalan que no habría signos de violencia en el cuerpo, por lo que la teoría más fuerte es la de una muerte accidental. Sin embargo, los investigadores alemanes aclararon que aún deben esperar el resultado de la autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.

image

El investigador, de 44 años, estaba en Alemania desde mediados de año participando en un proyecto de nanotecnología junto al profesor Frank Biedermann, quien fue una de las primeras personas en denunciar su desaparición al notar que no se presentó al laboratorio y que su teléfono permanecía apagado.

La desaparición de Fracaroli había sido reportada el lunes pasado, y desde entonces se desplegó un operativo de búsqueda con equipos de rastreo terrestre y fluvial. El hallazgo del cuerpo cierra una semana de incertidumbre, aunque deja pendiente la confirmación científica de las circunstancias de su muerte.

Quién era Alejandro Matías Fracaroli, el científico del Conicet

Fracaroli era padre de dos hijos, estaba casado y planeaba regresar a la Argentina en diciembre, una vez finalizada su estancia académica. Su familia viaja ahora a Alemania para realizar el reconocimiento del cuerpo y avanzar con la repatriación.

El científico contaba con una destacada trayectoria. Era investigador del CONICET y formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, así como del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

image

Fracaroli se especializó en el desarrollo de telas nanoscópicas con posibles aplicaciones industriales, un área de investigación de gran relevancia internacional.

Tenía formación internacional y un marcado interés por las relaciones académicas globales. Su vocación por trabajar con equipos de distintas nacionalidades lo impulsó a profundizar su especialización en el extranjero. Además de sus numerosas publicaciones, llevaba una vida familiar estable en el barrio General Paz de Córdoba, donde era padre de dos hijos.

En el marco de su carrera, Fracaroli formó parte del equipo de investigación de Omar Yaghi, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Química 2025. La UNC reforzó la conexión con la élite científica cuando otorgó a Yaghi el doctorado Honoris Causa en 2024. Su trabajo junto a investigadores de este nivel consolidó su proyección internacional.

image

Se encontraba en Alemania desde el 26 de agosto, participando de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Su estadía estaba prevista hasta fin de año, pero todo cambió cuando el martes no se presentó a trabajar y su celular permanecía apagado por más de 20 horas, lo que generó alarma entre sus colegas y autoridades.

Temas
Seguí leyendo

Afirman que Werthein le advertió a Milei que renunciará si Santiago Caputo entra al gabinete

Doble femicidio de Córdoba: la cruel historia que explica por qué Pablo Laurta se sacó el apellido de su padre

Tragedia: murió Agustín Fresco tras caer 40 metros en el Parque Nacional Los Glaciares

Terrible batahola entre motoqueros y un grupo de trapitos

El jefe de una empresa fue condenado por echar a un empleado por WhatsApp

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro

Violento episodio: detuvieron a una joven acusada de apuñalar a su mamá

Doble femicidio en Entre Ríos: cómo está el hijo del asesino Pablo Laurta y quién lo albergará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de Córdoba, decidió quitarse el apellido Rodríguez, que pertenece a su padre.
Pasado complicado

Doble femicidio de Córdoba: la cruel historia que explica por qué Pablo Laurta se sacó el apellido de su padre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil
Historia

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil

Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Te Puede Interesar

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la obra maldita
Inversión histórica

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la "obra maldita"

Por Miriam Walter
Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes
Rumbo a las legislativas

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años
Salvaje agresión

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años

Queda un mes para que los sanjuaninos vuelvan a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.
Cuenta regresiva

A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?