Filtran los chats entre Alberto Fernández y la "Reina del Mar": lo visitó 7 veces en la Casa Rosada

El ex presidente Alberto Fernández quedó salpicado por un nuevo escándalo: el periodista Osvaldo Bazán reveló en TN que durante su mandato el político tuvo un fuerte vínculo con una de las mujeres más bellas de Mar del Plata .

Los chats de Alberto Fernández con la reina del mar

Bazán remarcó: “Una relación que, en muy poco tiempo, el 20 de enero del 2020, a un mes de haber asumido Alberto, se concreta en una visita a Casa Rosada. Esta es la historia que contada así vos decís: ‘Bueno, Alberto tuvo un interés arquitectónico, arbitrario, pero interés arquitectónico’. No, resulta que hablé con Magalí y me mostró el chat original. Y en el chat original Alberto no dice que esté buscando la casa. Dice: ‘Disculpame porque te busqué en Instagram porque te vi en un programa de televisión’”.

El periodista aclaró: “Alberto le dice: ‘¿Cómo estás?, Mirá, te vi en un programa de televisión, ahí aparecías vos contando la historia de una casa que queda en Mar del Plata’, y ahí se hace como que le interesa la casa. Eso es del 26 de enero del 2020. Le pone: ‘Me llamó la atención toda la historia que contaste. Perdón el atrevimiento que me tomé de buscarte en las redes para preguntarte estas cosas’”.

Bazán remarcó: “No buscó la página institucional, buscó la de ella. Magalí le cuenta todo, no puede creer que era el presidente, entonces le cuenta de la casa que al otro no le interesaría nada de nada”.

El periodista cerró su relato con un detalle muy fuerte: “El 20 de febrero se da la primera reunión en la Casa Rosada. Alberto hace como que le interesa la casa, el arroyo. Y después de eso ella tiene 7 visitas a la Casa Rosada, siempre en horario vespertino, más o menos siempre de dos horas. Como sabemos todo lo que ha pasado, yo le pregunté a Magalí: ‘¿Magalí, alguna vez se te insinuó el presidente?’, y ella me dijo: ‘Mirá, me puede haber dicho: Qué bonita que sos, o cosas así, pero yo no le di mucha importancia. Las reuniones siempre fueron con otra gente”.