Fabiola Yáñez pidió disculpas por haberse festejado el cumpleaños en cuarentena: "Fue un error muy grande, pero en Olivos esas cenas eran una normalidad, pasaban habitualmente"

“Fue una falta muy grande, algo de lo que me arrepiento mucho” , reconoció Yañez, quien hoy reside en España junto a su hijo Francisco, fruto de su relación con el ex presidente. “Yo no fui quien lo planeó, pero fui parte. En Olivos, esas cenas eran habituales, pasaban todos los días. Era algo natural. Pero eso no lo justifica en absoluto”, agregó, intentando explicar el contexto de aquel encuentro que violó las propias restricciones impuestas por el gobierno nacional.

La imagen de la celebración, con torta, mantel y un grupo de invitados sin distanciamiento ni barbijos, se volvió viral y generó la indignación de miles de argentinos que no podían despedir a sus seres queridos por las medidas sanitarias.

“Si hay algo de lo que me tengo que arrepentir en la vida es de ese momento. Fue horrible. No tendría que haber sucedido jamás”, aseguró visiblemente conmovida. “Si hay algo de lo que me tengo que arrepentir en la vida es de ese momento. Fue horrible. No tendría que haber sucedido jamás”, aseguró visiblemente conmovida.

Violencia, infidelidades y vida en el exilio

La entrevista también abordó aspectos personales y sensibles de la vida de Yañez tras su separación de Fernández. Habló de violencia simbólica, emocional y vicaria, mencionó infidelidades durante la relación, y expresó su dolor por la ausencia paterna en la vida de su hijo: “Duele que prometa venir para el cumpleaños y ese mismo día diga que no puede porque no tiene pasaje”.

Además, criticó las declaraciones de Fernández sobre su supuesta salud mental: “Decir que estoy mal psiquiátricamente es una acusación del siglo XVIII. Es parte de la estigmatización que todavía vivo”.

Actualmente instalada en Madrid, Yañez dice haber encontrado en la capital española un entorno más seguro y saludable para criar a su hijo. “Allí, Francisco no es ‘el hijo de’, es simplemente un niño más. Puede ir a la plaza, al colegio, sin custodia ni exposición. En Argentina no podría darle esa vida”, aseguró.

Su estilo de vida en Madrid

Sobre las críticas a su estilo de vida en España, Yañez fue tajante: “No soy millonaria. Trabajo, no tengo chofer, no tengo custodia. Renuncié a eso hace meses”. También desmintió que viva a costa del Estado argentino: “La custodia fue una disposición judicial por cuestiones de seguridad, no una decisión mía. Y no recibo dinero como ex pareja del presidente. Sólo lo que la justicia dispuso para Francisco”.

La ex primera dama se mostró serena, aunque todavía afectada por el escándalo y las consecuencias personales y mediáticas que arrastra desde entonces. “Creo que ya demostré que puedo salir adelante. Me equivoqué, lo admito, y pido perdón. Pero la vida sigue, sobre todo por mi hijo”, concluyó.