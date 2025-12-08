Escándalo: cobró medio millón de pesos por un calendario de adviento que traía dos tangas y una lapicera

Parecía una gran idea: un calendario de adviento imitando a grandes marcas internacionales, pero se le ocurrió a una emprendedora rosarina. Anto Racca bags ya era famosa por vender sus carteras y mochilas pero su dueña quiso dar un paso más y el pifie fue tan grande que terminó devolviendo el dinero y dando explicaciones.

"No puedo creer que gasté $500.000 en este calendario de adviento", arranca el video de Sabrina, una de las cien chicas que entusiasmada por la campaña de marketing, compró el calendario de adviento "de lujo" de Anto Racca bags, una marca rosarina que vendía ese producto con 12 regalitos y una cartera por medio millón de pesos.

En total, vendieron 100 cajas con el producto y fueron 100 clientas las desilusionadas. Es que el video de Sabrina se viralizó y el hate no tardó en llegar. A tal punto que desde la marca tuvieron que cerrar sus comentarios.

Uno de los videos que desató la crisis se viralizó en TikTok: una usuaria mostró todo lo que había recibido y lo comparó con lo que esperaba. El contraste fue tan grande que el contenido se replicó en Instagram y Facebook, multiplicando la exposición negativa. Miles de personas reaccionaron, muchas de ellas no solo desde Argentina sino también desde Chile, Uruguay, Perú y México, donde la marca tiene seguidoras por su estética y presencia digital.

Entre los regalos "premium" que venían adentro de una caja que prometía mucho, había una lapicera, una botella de plástico, una plancha de stickers y dos tangas. "Esto no me entra, si van a hacer personalizado por lo menos manden algo con mi talle, no esto talle único", se quejó Sabrina al ir descubriendo que, en lugar de sorpresas, todo parecía sacado de un bazar chino. Otro de los regalos que causó indignación fueron un puñado de muestras gratis de protector solar, con un voucher de 15% de descuento en una consulta virtual con una dermatóloga. A medida que las clientas iban abriendo los compartimentos, la desilusión y el enojo aumentaban.

72 horas después del escándalo, Anto Racca tuvo que emitir un comunicado en el que decidió compensar a sus clientas: si devolvían la caja con los productos se llevaban un bono por el 50% de lo que habían gastado, es decir $250.000, pero que solo podían ser canjeados en carteras de la marca rosarina. Un chiste e insulto para muchas de las que gastaron el dinero.

Mirá el video que inició con toda la polémica y la desilusión de las clientas que se replicó en TikTok y terminó siendo el tema del que todos hablan, el fin de semana largo que debía ser para relajarse.