lunes 8 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se pasaron

Escándalo: cobró medio millón de pesos por un calendario de adviento que traía dos tangas y una lapicera

Una marca de carteras de Rosario quiso imitar a Dior o Lancome pero defraudó y tuvo que salir a dar explicaciones. El viral del peor calendario de adviento que sus clientas calificaron como estafa. Mirá los videos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
calendario de adviento

Parecía una gran idea: un calendario de adviento imitando a grandes marcas internacionales, pero se le ocurrió a una emprendedora rosarina. Anto Racca bags ya era famosa por vender sus carteras y mochilas pero su dueña quiso dar un paso más y el pifie fue tan grande que terminó devolviendo el dinero y dando explicaciones.

Lee además
peleo con su mujer por los planes para las fiestas y se pego un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
aerolineas argentinas lanzo descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales
A tener en cuenta

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% para destinos nacionales e internacionales

"No puedo creer que gasté $500.000 en este calendario de adviento", arranca el video de Sabrina, una de las cien chicas que entusiasmada por la campaña de marketing, compró el calendario de adviento "de lujo" de Anto Racca bags, una marca rosarina que vendía ese producto con 12 regalitos y una cartera por medio millón de pesos.

Captura de pantalla 2025-12-08 182750

En total, vendieron 100 cajas con el producto y fueron 100 clientas las desilusionadas. Es que el video de Sabrina se viralizó y el hate no tardó en llegar. A tal punto que desde la marca tuvieron que cerrar sus comentarios.

Uno de los videos que desató la crisis se viralizó en TikTok: una usuaria mostró todo lo que había recibido y lo comparó con lo que esperaba. El contraste fue tan grande que el contenido se replicó en Instagram y Facebook, multiplicando la exposición negativa. Miles de personas reaccionaron, muchas de ellas no solo desde Argentina sino también desde Chile, Uruguay, Perú y México, donde la marca tiene seguidoras por su estética y presencia digital.

Entre los regalos "premium" que venían adentro de una caja que prometía mucho, había una lapicera, una botella de plástico, una plancha de stickers y dos tangas. "Esto no me entra, si van a hacer personalizado por lo menos manden algo con mi talle, no esto talle único", se quejó Sabrina al ir descubriendo que, en lugar de sorpresas, todo parecía sacado de un bazar chino. Otro de los regalos que causó indignación fueron un puñado de muestras gratis de protector solar, con un voucher de 15% de descuento en una consulta virtual con una dermatóloga. A medida que las clientas iban abriendo los compartimentos, la desilusión y el enojo aumentaban.

Captura de pantalla 2025-12-08 182845

72 horas después del escándalo, Anto Racca tuvo que emitir un comunicado en el que decidió compensar a sus clientas: si devolvían la caja con los productos se llevaban un bono por el 50% de lo que habían gastado, es decir $250.000, pero que solo podían ser canjeados en carteras de la marca rosarina. Un chiste e insulto para muchas de las que gastaron el dinero.

Captura de pantalla 2025-12-08 182928

Mirá el video que inició con toda la polémica y la desilusión de las clientas que se replicó en TikTok y terminó siendo el tema del que todos hablan, el fin de semana largo que debía ser para relajarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Patop/status/1997123991916761207&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6: cuánto se llevó

La causa que salpica al Chiqui Tapia develó que tuvo 120 vehículos y muchos de altísima gama

Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta sanitaria nacional

Murió un argentino en Uruguay tras un choque frontal con un camión

Choque, fuga y crimen: el dramático raid que terminó con un policía preso tras atropellar a un joven y matar a otro en plena calle

"Me grababa mientras dormía": el horror de tres inquilinas que alquilaban departamentos con cámaras escondidas

Detienen a un sujeto acusado de abusar a una mujer de 75 años

Impactante vuelo inaugural: los seis F-16 recién llegados a la Argentina sobrevolaron Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
peleo con su mujer por los planes para las fiestas y se pego un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN
SMN

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ
Educación

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades video
Verano

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras video
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra el imponente caudal del río en el parador de calle Las Moras

Te Puede Interesar

Ley de Transporte: el peronismo, con cautela y a la espera del proyecto con modificaciones
Semana caliente

Ley de Transporte: el peronismo, con cautela y a la espera del proyecto con modificaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Inseguridad

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Alejandra Cachi Comerio: la sanjuanina que volvió a caminar, enfrenta un cáncer y transforma su dolor en fuerza para otros
Resiliencia

Alejandra "Cachi" Comerio: la sanjuanina que volvió a caminar, enfrenta un cáncer y transforma su dolor en fuerza para otros

La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado. 
Nueva industria

En San Juan: cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

Buscate si fuiste al río para combatir el calor sanjuanino
Galería de fotos

Buscate si fuiste al río para combatir el calor sanjuanino