El "Pelado" de Crónica y Amalia Granata se pasaron de vivos, y los rosarinos no los perdonaron

Trebucq avanzaba sobre los vecinos, con Amalia Granata cerca, consultándoles sobre el tema de la inseguridad y el narcotráfico, pero las principales respuestas no fueron las esperadas.

Hubo fuertes críticas a Granata, “habla de Rosario pero vive en Buenos Aires”, respondió alguno; “la votaron hace cuatro años y es la primera vez que viene”; y críticas a Trebucq. Un automovilista lo trató de “payaso”, por ponerse un chaleco antibalas. “¿Ves alguien por la calle con algunos de esos puestos?”, le dijo el vecino.

Hasta hubo un intercambio entre un rosarino y la ex vedette. "¿Esta mujer nos representa?", preguntó el hombre que se acercó al móvil. "Se hizo famosa en Gran Hermano por orinar en el jardín", dijo. "No por chorra", se defendió Granata. "Ah no ¿y quién te pagó la campaña?", insistió el vecino.

Jorge Boasso, dirigente histórico del radicalismo rosarino, la castigó por redes sociales: “No puede ser tan caradura esa mujer! Vive en Buenos Aires y viene cada muerte de obispo! Aprovechar las desgracias para hacer política barata? No!!!"

Una usuaria le recordó a la diputada que para tener un chaleco antibalas se debe tener autorizada la tenencia por la ANMAC: “De donde sacaste el chaleco? Acredita la tenencia sino estas en la ilegalidad”, le escribió.

Granata, que sonó como candidata a gobernadores por Milei, aunque preferiría resguardarse en una lista de diputados por Juntos por el Cambio, aprovechó el hecho de las amenazas a Messi y a la familia Roccuzzo para presentar un proyecto, para que las fuerzas Armadas se movilicen en Rosario para combatir al narcotráfico.