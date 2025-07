El llamativo motivo por el cual Javier Milei decidió cancelar el desfile del 9 de Julio

Durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández, el tradicional desfile cívico – militar por el Día de la Independencia no se realizó, en una primera parte por motivos sanitarios (Covi-19) y luego simplemente el tiempo paso y no se volvió a las calles. Durante el primer año de gestión de Javier Milei, más de 6.000 soldados y más de 2.000 veteranos de Malvinas participaron de un evento que movió multitudes. Si bien esperaban que la postal fuera la misma, no sucederá este año.