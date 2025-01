El gobierno de Javier Milei desplazó a un funcionario, tras diferencias con un ministro

Como reveló este jueves Infobae, la decisión de destituir a Yacobucci fue motivada, entre otras razones, por su actuación del organismo a su cargo en causas sobre narcotráfico y lavado de dinero, porque en algunos casos los abogados de la UIF se retiraron de procesos abiertos contra acusados “pesados” y, en otros, se presentaron para acusar a comerciantes por bajo montos. Pero también, al ex funcionario le habían transmitido observaciones por los abultados presupuestos destinados a comitivas y viajes internacionales en primera clase. Dichos gastos, que contradecían abiertamente la política de austeridad promovida por el gobierno de Javier Milei, generaron malestar en distintas esferas oficiales.

El reemplazante de Yacobucci será Paul Starc, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero. El abogado, con más de 35 años de experiencia en diversos roles judiciales, es experto en gestión de investigaciones complejas y en la colaboración entre agencias del sistema judicial, con diversas capacitaciones profesionales y académicas enfocadas en el Derecho Penal y la Inteligencia.

Yacobucci quedó fuera del cargo después de un frustrado viaje a Paraguay, previsto para fines del año pasado, que habría incluido nuevamente boletos en primera clase y un número excesivo de acompañantes. Este incidente fue señalado como “la gota que rebalsó el vaso” y aceleró su destitución. Si bien había pasado un presupuesto de más de 10 mil dólares, finalmente se le ordenó suspender el viaje.

Además de las controversias por sus gastos, su gestión al frente de la UIF acumuló cuestionamientos en el ámbito técnico. En lo referido a su actuación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Yacobucci fue relegado a un rol secundario como coordinador debido al desempeño considerado insuficiente por las autoridades del organismo internacional. “Es el momento adecuado para que lo echen, ya que la evaluación del GAFI finalizó en diciembre y ahora se necesita personal capacitado para implementar las medidas exigidas”, explicaron fuentes oficiales.

Yacobucci fue oficializado en el cargo en febrero del año pasado y trabajó en tándem con Cúneo Libarona y una persona de su más estrecha confianza, a quien nombró allí para seguir el día a día del organismo. Durante los once meses de gestión, el presidente de la UIF ejerció su rol con autonomía, respondiendo de manera directa al ministro de Justicia, incluso en momentos decisivos, como en los días en los que el GAFI decidió mantener a la Argentina fuera de la lista gris. Pero en ese momento se mostraron las deficiencias en su actuación y, al ser relegado en febrero pasado, esa tarea la asumió la Secretaría de Justicia.

Críticas a su gestión técnica

Según lo que pudo confirmar Infobae, entre las falencias que se detectaron en el Ministerio de Justicia en la gestión de Yacobucci, que incluso afectaron el funcionamiento de la UIF, se destacaron un uso político de la institución, ya que la Unidad de Información Financiera fue criticada por actuar como querellante en causas motivadas por cuestiones coyunturales en lugar de realizar investigaciones de carácter técnico, lo que desvió sus esfuerzos de los objetivos centrales.

También, en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona se le achacó al ex funcionario un bajo volumen de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), al punto que en sectores de alto riesgo, como el financiero e inmobiliario, no se realizaron análisis preventivos adecuados y, en lugar de actuar proactivamente, la UIF operaba de manera reactiva, esperando requerimientos externos. También surgieron críticas a deficiencias en el análisis del financiamiento del terrorismo, debido a que no se profundizó en el seguimiento de los operadores y las redes vinculadas a actividades terroristas, dejando una importante área de riesgo desatendida.

Por último, se destacó una escasa cooperación internacional efectiva, más allá de los viajes y visitas oficiales y extraoficiales realizadas a París, Viena, Washington, Bruselas y otras ciudades, ya que se registró un bajo número de solicitudes de colaboración espontánea hacia otros países, limitando la eficacia del organismo en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.

La remoción de Yacobucci, según trascendió de fuentes oficiales, confirma un intento del Gobierno por recuperar la credibilidad y eficacia de la UIF, una institución clave en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades ahora buscan designar un nuevo titular que cumpla con las exigencias del GAFI y mejore la operatividad del organismo.

El sucesor en la UIF

En la Unidad de Información Financiera asumirá el hasta ahora fiscal fedral Paul Starc, quien inició su trayectoria en abril de 1988 como auxiliar superior de sexta en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los años subsiguientes, continuó ascendiendo en la carrera judicial, en cargos como prosecretario administrativo en el Juzgado Federal N° 3 desde agosto de 1991 y secretario a cargo de la Secretaría N° 7 del mismo juzgado entre junio de 1993 y mayo de 1994. Posteriormente, asumió como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, posición que desempeñó durante 12 años, de mayo de 1994 a junio de 2006.

En un momento clave de su carrera, Starc fue nombrado fiscal federal titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional del partido bonaerense de Tres de Febrero en junio de 2006 y mantuvo ese puesto hasta diciembre de 2007. Durante este periodo, lideró investigaciones penales con un enfoque especial en delitos complejos. Más tarde, entre diciembre de 2007 y febrero de 2010, se le designó como Subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cargo que combinó su experiencia técnica con labores estratégicas en políticas de seguridad.

En paralelo a estas funciones, Starc regresó a su rol como fiscal federal titular en Tres de Febrero en febrero de 2010, consolidando una amplia experiencia en el ámbito judicial. De acuerdo con su perfil, ha colaborado estrechamente con instituciones nacionales e internacionales, siendo un “experto en la gestión de investigaciones complejas y en la colaboración entre agencias del sistema judicial”.

Su perfil muestra un interés persistente en problemáticas vinculadas al crimen organizado y la corrupción económica. Por ejemplo, asistió a “seminarios sobre lavado de dinero” tanto en Argentina como en Francia, además de participar en encuentros internacionales como el programa sobre relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos celebrado en Washington D.C. en 2004.

Fuente: Infobae