El desgarrador posteo de un goleador histórico de la selección argentina, en su hora más difícil

La madre del ex delantero argentino Gabriel Omar Batistuta, Gloria Zilli, falleció a los 75 años de edad tras una larga estadía en el Sanatorio Padre Pío de la ciudad santafesina de Reconquista.

Su hijo, el ex máximo goleador de la Selección argentina, le dejó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “Un viaje lleno de amor y dulzura. Me enseñaste y comprendiste. Me llevaste de la mano. Te voy a extrañar y estoy seguro que estarás en algún lugar maravilloso”.

Embed - Gabriel Omar Batistuta on Instagram: "Un viaje lleno de amor y dulzura. Me enseñaste y comprendiste. Me llevaste de la mano. Te voy a extrañar y estoy seguro que estaras en algun lugar maravilloso ♥" View this post on Instagram A post shared by Gabriel Omar Batistuta (@gabrielbatistutaok)

En nombre personal, el ex atacante de la Fiorentina de Italia escribió en sus redes: “El apoyo inquebrantable ha sido una fuente de esperanza para mí y toda la familia. El compromiso de brindar atención inmediata ante una urgencia o un mal día no ha pasado desapercibido y estamos realmente orgullosos por todo lo que hacen. La amabilidad son valores que en momentos críticos te dan paz y tranquilidad”.

Además, quién manifestó su profundo dolor fue la Sociedad Rural de Reconquista que recordó que “Gloria siempre acompañó a nuestra entidad brindándonos su apoyo y sabiduría, tal como lo hizo en otras instituciones de la ciudad. Para sus familiares y amigos los deseos de una pronta resignación, al mismo tiempo que elevamos una oración por su eterno descanso”.

Por su parte, el mensaje más conmovedor fue el del hijo futbolista de Batistuta, Shanel, que subió una historia en Instagram con una foto de Zilli y su marido, Osmar: “Perdón abu, me pasé estos años tratando de hacerte sentir orgullosa, como papá lo hizo con vos. Pero en la búsqueda de ese sueño, me di cuenta que perdí la oportunidad de ser un mejor nieto, de acompañarte más, de vivir momentos con vos. Sea dónde sea, vas a tener siempre un nieto que te ama con todo su corazón y que te va a extrañar siempre”.