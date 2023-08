El asesor económico de Javier Milei explicó qué pasaría con empleados públicos y planes sociales

“Nosotros no creemos que el Estado sea un buen emprendedor o un buen empresario, pensamos que el sector privado emprende mejor y que el Estado tiene otro tipo de roles. Desde esa perspectiva, hoy las empresas públicas le cuestan al Estado un punto de PBI por año. La idea es tratar de que las compañías que se puedan privatizar, porque hay interés, poder hacerlo”, aseguró Epstein, ex director de la Comisión Nacional de Valores durante la gestión de Carlos Menem, en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, aseguró que Milei tiene una propuesta “distinta” para Aerolíneas Argentinas. “Él se la quiere dar a los empleados, porque cree que la van a hacer eficiente. Él realmente cree que hay buenos empleados en Aerolíneas y que está lleno de ñoquis y de gastos políticos”, dijo el especialista en mercado de capitales, quien estuvo involucrado en varias de las privatizaciones de empresas estatales que se llevaron adelante en la Argentina durante los años 90.

Además, aclaró que la dolarización de la economía es una parte “medular” del plan del candidato a presidente de LLA, aunque subrayó la necesidad de primero “ordenar las cuentas” y garantizar la funcionalidad del país. “Estamos trabajando para ver si podemos conseguir los dólares”, sostuvo.

“Escuché a Larreta decir que si dolarizamos el dólar vale 3.000 pesos, lo escuché a Lacunza decir lo mismo. Vamos a ser claros, nosotros tenemos que empezar bajando el gasto público. Ya tomamos algún contacto con algunos bancos y algunos organismos multilaterales, que, en caso de que hagamos los deberes que nosotros proponemos, podríamos llegar en 6, 8, 10, 12 meses a juntar los dólares necesarios para hacer una convertibilidad”, expresó Epstein.

Con relación al Banco Central, Epstein explicó que la intención no es cerrarlo en su totalidad, sino reducir su rol en la emisión de dinero para financiar al Estado: “El Banco Central tiene otras funciones, tiene la función de superintendencia de entidades financieras, el que tiene las cuentas con Basilea, o sea, lo que queremos hacer es reducir su rol.”

Asimismo, el contador recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) abordó la volatilidad del dólar y en su impacto en los diferentes sectores de la sociedad: “El dólar se fue de 500 pesos a 730 pesos. ¿Quién perdió? Todos los que no tienen dólares. Cuanto menos capacidad de ahorro en dólares tenés, más perdés.”

“No va más esto, porque lo que hacés es, aún cuando te hacés el progre, estás matando al que menos tiene. Nosotros lo que queremos es invertir esa situación, que el que quiera trabajar, el que se quiera romper el lomo, no esté preocupado por lo que va a hacer la microeconomía o el presidente de turno, que sea normal. Es más, si puede no saber quien es el ministro de Economía, mejor”, explicó el director de la consultora Research for Traders.

En este marco, también se refirió a la propuesta de dolarización promovida por el economista Emilio Campo, que recientemente se unió a las filas de La Libertad Avanza: “Lo que está diciendo Emilio es que vamos a buscar plata fuera con bonos. En definitiva te está diciendo: ‘Sí, es con dólares, pero para esos dólares necesito deuda’. O sea, no se puede dolarizar sin dólares. No hay alquimia, no es que yo agarre un papel de mil pesos y lo transformo en un papel de cinco dólares”.

“No estamos diciendo ‘señores, voten no porque en lugar de polenta van a comer asado’, estamos diciendo ‘venimos a bajar el gasto público’, que no va a ser fácil, va a ser duro. Estamos prometiendo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y que vamos a ordenar todo, que creemos en la meritocracia y queremos que la gente que trabaja tenga oportunidades, crezca y haya movilidad social. Pero no se hace sobre el avance de lo que tenemos hoy, que está recontra podrido”, agregó Epstein.

Fuente: Infobae