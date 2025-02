Eduardo Feinmann llevaría a juicio a Jonatan Viale por una suma millonaria

En medio de esta disputa, el abogado Gabriel Iezzi anunció que el periodista de LN+, acusado de "ensobrado", recurrirá a la Justicia: "Un camino judicial que se inicia en breve por indicación del amigo @edufeiok".

image.png

"Así es el estado de derecho y la responsabilidad inherente a cada uno por sus actos y dichos", agregó, sin indicar si accionarán contra Viale.

Desde El Canciller sumaron información y detallaron: "Representado por su abogado, Gabriel Iezzi, Feinmann le iniciará acciones judiciales por daños y perjuicios a Jony Viale: el reclamo sería por una suma 'millonaria'".

¿Jonatan Viale nombró a Eduardo Feinmann en su descargo?

Jonatan Viale no nombró a Eduardo Feinmann en su descargo; sin embargo, apuntó contra algunos colegas. "Yo no le robé a nadie, no le hice daño a nadie. Ya me fui de un lugar por no querer servir a un candidato. Ya me fui de ese lugar. O me fueron, no sé... Había que hacerle la campaña a un candidato que sacó 11% y yo dije que no", sentenció el periodista, aparentemente en alusión a LN+.

"Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo y dicen 'qué barbaridad'... Vos agarraste. Vos, a vos te hablo. Te quedaste, yo no. ¿No te acordás que vos agarraste? Vos, vos y el otro. Yo me fui de ahí. Dale no te escucho, contestá", lanzó picante.

"Entiendo perfecto el vuelto y me la banco. Acepto las reglas del juego. Yo juego duro y ahora me toca recibir duro, pero vos no te hagas el vivo, porque de vos me acuerdo todo", agregó Jonatan Viale.