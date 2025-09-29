Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo según Taste Atlas

La gastronomía argentina volvió a brillar a nivel internacional: el chorizo y la salchicha parrillera se posicionaron entre los diez mejores “platos de salchicha” del mundo, de acuerdo con el último ranking publicado por Taste Atlas.

El listado se elaboró a partir de más de 1.600 valoraciones, de las cuales 1.332 fueron consideradas legítimas mediante un sistema de verificación que garantiza la transparencia del ranking. En este contexto, el chorizo argentino alcanzó el tercer lugar, mientras que la salchicha parrillera se ubicó en la novena posición, destacando la fuerza y tradición de la cocina nacional.

image

Taste Atlas describe al chorizo como un embutido fresco de cerdo o de mezcla de cerdo y res, sazonado con pimentón, pimienta, ajo y orégano, que se asa hasta dorarse por fuera y mantenerse jugoso por dentro. Se consume como aperitivo o en el clásico choripán con chimichurri, siendo un elemento central del asado argentino.

Por su parte, la salchicha parrillera se distingue por su forma en espiral y textura crujiente. Se cocina a fuego lento o medio, asegurando que quede crocante por fuera y jugosa por dentro, y se sirve acompañada de pan y salsa chimichurri, reflejando la identidad de las parrillas argentinas.

El ranking global estuvo encabezado por el spetsofai de Grecia, seguido por la sheftalia de Chipre. Otros platos destacados provinieron de Vietnam, Alemania, Portugal y la isla de Reunión. La presencia de Argentina en esta lista resalta la proyección internacional de sus tradiciones culinarias y la valoración de sus productos típicos en el escenario gastronómico mundial.