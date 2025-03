Desgarrador: la madre de Kim contó el último pedido que le hizo su hija

Por primera vez El desgarrador relato de la mamá de Kim: "No me puedo olvidar las imágenes"

Florencia subrayó que no sabe si los delincuentes “la vieron a Kim” a bordo del auto en el momento del asalto y que la caída “contra el cordón o contra el asfalto” le produjo una herida en la pierna, la cual se le llenó de moretones.

En una conversación conel padre de la nena, Florencia puntualizó que “no se van los gritos” de su hija “pidiendo auxilio ”, luego de quedar en el auto con los ladrones.

“No se me van los gritos de Kim… Me matan… Es algo horrible, no tiene nombre”, continuó Marcos, el padre de la niña, sobre la conversación que tuvo con su pareja previo a encontrarse tras el crimen.

En una entrevista televisiva, agregó que “es muy difícil llegar a la casa y que no esté” Kim, que en los últimos días no pudo dormir nada y que es “inevitable agarrar el teléfono para poder mirar fotos y videos para recordarla”.

Ambos padres sostuvieron que “no se quieren caer” aunque los días sean difíciles, pero sienten que “Kim va a tener justicia”.

Qué pasará con los acusados del crimen de Kim

Uno de los imputados por el homicidio deberá cumplir prisión preventiva durante el plazo de 180 días, mientras continúan las investigaciones correspondientes al caso que conmocionó a todo el país. El joven de 17 años tenía antecedentes por robo.

Mientras que su cómplice, un adolescente de 14 años, está detenido en una dependencia de minoridad. Ya declaró en una audiencia y sostuvo que no tuvo nada que ver con el hecho.