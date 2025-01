Caso Loan: descubrieron un audio de la prima y la tía del menor con detalles del día en el que desapareció

En este intercambio, Laudelina le informa a su hija: “Encontré el botín”. Macarena le pregunta: “¿Botín de Loan?”. Su madre le responde enviándole una fotografía. El problema es que, según los especialistas, este calzado habría sido plantado deliberadamente por la tía del niño para desviar la dirección de la búsqueda.

En su declaración, Laudelina aseguró: “A mí me ordenaron hacerlo de esta manera, dejarlo, fotografiarlo y enviar la foto”.

Además, se difundió un audio en el que Laudelina conversa con el comisario Héctor Rodríguez, le detalla cómo se encontró con María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal detenida por el caso) y coordinó dónde poner la zapatilla de Loan.

“Y ahí me dijo para acordar por el tema de la zapatilla”, remarca la mujer en el audio. Este testimonio sugiere una posible colaboración entre ambas para manipular la escena donde desapareció el niño.

En qué quedó la hipótesis del accidente que habría sufrido Loan

En una declaración anterior, Laudelina había declarado que el matrimonio compuesto por Caillava y Carlos Pérez había atropellado accidentalmente a Loan cerca de la casa de su abuela Catalina.

De acuerdo a su relato, ella escuchó “el ruido del choque y la frenada de la camioneta” y vio cómo Pérez subía al niño a la caja del vehículo. Acto seguido, Caillava la habría amenazado para que guardara silencio y continuara con la búsqueda simulada de Loan.

“Caillava me dijo que me callara porque me iba a matar y me pidió que siguiera buscando a Loan”, declaró la mujer meses atrás.