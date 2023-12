Caputo explicó las medidas: qué dijo sobre jubilaciones, planes sociales y la suba de la luz

- Tarifas de transporte, luz y gas: el ministro anticipó que el objetivo es que el nuevo esquema entre en vigencia entre febrero y marzo. Sostuvo que, “los subsidios son un falso populismo. Te hacen creer que te dan un beneficio, pero es un falso subsidio porque te lo cobran por otro lado. El recorte de subsidios son dos puntos del PBI, aproximadamente el 40% del déficit”. Y agregó: “Estamos yendo a un esquema diferente. Primero a una optimización de una situación económica financiera de lo que es el manejo de las empresas. Segundo, se va a empezar a subsidiar a la demanda. Se le va a dar a un sector de la población 100kw y a otro sector 200 kw, por ejemplo. Se le va a dar a los que menos tienen y va a depender de qué tan buen uso hagamos de la energía. Tampoco podemos reducir los subsidios a 0 de un día para otro. No los estamos reduciendo al 100%, sino al 35%. Estamos tratando de optimizar tanto en transporte como energía para que el impacto para la gente sea el menor posible. Va a ser un proceso de los próximos años”.

- Jubilaciones: “Lo que estamos haciendo en realidad es proteger al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona. Los jubilados cobran algo realmente bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses, cobrarían entre un 25% y un 40% de lo que reciben hoy. Eliminando la fórmula los estamos protegiendo. Cuando la inflación sube, los jubilados pierden; cuando bajan, no se puede reducir el déficit y pierde la gente”.

- Recorte en planes sociales: “El ancla del programa siempre fue fiscal. Esto lo hemos hecho, contra lo que muchos pensaban, con mucho cuidado fiscal. Hicimos un sobre esfuerzo para darle más contención a los que más van a sufrir en los próximos meses. Estamos duplicando las AUH y subiendo la tarjeta alimentar. Desde Nación congelamos el plan Potenciar Trabajo. No porque no querramos que siga existiendo, sino porque ya no tenemos recursos para seguir dando planes provinciales. Vamos a seguir pagando los $77.000, si cada provincia quiere continuar, que ellos sigan actualizando eso”.

- Marcha atrás con los cambios en Ganancias: “Las provincias son las primeras interesadas en que esto se dé vuelta. El Plan Platita le costó 1,1% del producto a las provincias y el 0,8% a la Nación. Ayer anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo, como las retenciones a las exportaciones y la suba del impuesto PAIS. No estoy de acuerdo, pero lo tuvimos que hacer, porque tenemos que cumplir con el déficit fiscal. Van a ser realmente medidas transitorias. Tenemos que ganar credibilidad en cumplir con el déficit. Así tendremos flexibilidad para hacer otras cosas. Habrá que ver si se reestablece, está en debate. La expectativa que tienen muchas provincias es que la cosa se dé vuelta”.

- Blanqueo de capitales: “Va a ser para todo el mundo, pero principalmente va a favorecer a quien ingrese sus dólares al sistema bancario. Quien ingrese sus dólares a un banco argentino, no va a pagar nada; solo si los saca, va a pagar el 5%. Lo que queremos es que los capitales vuelvan. Es muy costoso para el país que la plata se siga fugando. Se ha ido un Producto Bruto entero al exterior”.

-Vínculo con el Fondo Monetario: “La Argentina va a pagar los vencimientos con el FMI. Estamos reformulando el acuerdo, que ya estaba caído por el incumplimiento de prácticamente todas las metas de la administración pasada. Estamos en muy buenos términos. El pago del 21 de diciembre está garantizado”.

- Liquidación de exportaciones: “El esquema incentiva a la liquidación de exportaciones. El BCRA estableció una corrección del tipo de cambio oficial va a ser de 2% por mes. Va a variar muy poco con relación a la tasa de interés en pesos. Eso genera un incentivo enorme para que el exportador liquide rápidamente. No habrá ningún atraso del tipo de cambio, porque para eso se hizo un “overshooting” cambiario”.

Fuente: TN / Infobae