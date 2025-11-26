miércoles 26 de noviembre 2025

Oportunidad

Black Friday 2025: las marcas se anticipan al evento y tendrán ofertas toda la semana

La fecha principal es este viernes 28 de noviembre, pero las empresas aprovechan a recuperar ventas. Participan grandes y chicas de todos los rubros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Black Friday se presenta como una gran oportunidad para muchos bolsillos.

El Black Friday se presenta como una gran oportunidad para muchos bolsillos.

Las marcas se adelantan al Black Friday y lanzaron ofertas que durarán toda la semana, incluso hasta el domingo, y algunas más allá de ese día, en la 'Black Week'.

La fecha principal es este viernes 28 de noviembre, pero aprovechan a enfocar los esfuerzos en recuperar meses de poca venta y buscan replicar los resultados de Cyber Monday, la fecha comercial más importante del calendario anual del comercio electrónico, junto con Hot Sale.

Negociaron cuotas en un contexto en que sigue siendo limitada su oferta, con un leve traslado de la incipiente baja de tasas al financiamiento bancario, y el consumo que muestra signos de repunte, pero que la mejora todavía no compensa la pérdida registrada en 2024.

En ese sentido, este último gran evento de descuentos del año tendrá como participantes a tiendas digitales y físicas de empresas grandes y chicas de todos los rubros.

Viajes y electrodomésticos en 'Black Week'

Llevan la delantera compañías de viajes para incentivar las ventas de cara al verano 2026, en una temporada que se espera que continúe el boom de turismo a destinos del exterior y en el que los centros turísticos nacionales buscarán darle pelea.

Hoteles del Caribe lanzaron promociones para tentar a argentinos a sus destinos, que se perfilan entre los favoritos de este verano. Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, tendrá descuentos de 30% en su sitio en reservas hasta el 5 de diciembre para viajes hasta el 29 de mayo.

También agencias de viajes se adelantaron. Despegar lanzó el Black Friday este lunes hasta el 30 de noviembre con descuentos de hasta $ 800.000, 20% off en vuelos a Aruba de Aerolíneas Argentinas y 15% off en productos internacionales con Dólar App, además de su financiación propia en hasta tres cuotas para viajes al exterior. También hay hasta 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales.

“El evento llega en un momento clave: falta poco para el verano y muchos aprovechan para definir sus vacaciones. Reúne descuentos y financiamiento”, comentó Laura Amoros, gerente senior de Marketing de Despegar Argentina.

Almundo lanzó ofertas este lunes feriado también. “El último Cyber fue el mejor de los últimos tres años para nosotros, con un crecimiento de 25% respecto de ediciones anteriores”, señaló Alejandro Herrasti, director comercial de CVC Corp, grupo dueño de la firma, que en Cyber Monday 90% de sus ventas fueron para destinos internacionales, con US$ 1.800 de ticket promedio y 85% de transacciones abonadas en dólares. “Estas cifras anticipan una tendencia similar para Black Friday”, previó.

A las empresas de viajes les siguen cadenas de electrodomésticos, afectadas por el menor consumo y la competencia con la creciente llegada de productos importados que enfrenta la industria nacional, con suspensiones en sus plantas.

Cetrogar lanzó su propio Black Friday este martes con hasta 40% off y 12 cuotas sin interés. “El objetivo es que más personas accedan sin esperar al viernes y adelanten las compras navideñas con descuentos”, afirmó Juan Manuel Almeida, gerente de Marketing de la firma.

Se suman marcas de indumentaria y productos de belleza, que apuntan a la compra de regalos para las Fiestas con promociones, en medio de la pelea contra la ropa importada y las compras en los sitios chinos Shein y Temu.

También retailers y billeteras de los bancos se suman, como Buepp, del Banco Ciudad, que ofrecerá una semana de 20% de descuento hasta el 30 de noviembre en pagos contactless.

El Black Friday nació en los Estados Unidos y se celebra cada cuarto viernes de noviembre posterior al jueves del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). En la Argentina, tiene lugar desde hace aproximadamente 10 años con rebajas, sobre todo, en el canal online.

“Hace unos años parecía una tendencia importada y hoy se consolida como una de las fechas más relevantes del calendario comercial. Con el crecimiento sostenido de plataformas y consumidores cada vez más digitalizados y bancarizados, el evento dejó de ser una jornada de descuentos para transformarse en una estrategia de marca”, agregó VisualGPS, plataforma de investigación.

FUENTE: Clarín

