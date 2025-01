Aseguran que Karina Milei no descarta ser candidata a senadora para quedar como reemplazo de Villarruel

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel es cada vez mayor. Salarios, diferencias políticas, una sesión que dejó expuesta la falta de dialogo y un sinfín de situaciones más complica el vínculo pese a que desde ambos lados aseguran que no hay problemas. Ahora, en vista a las próximas legislativas, suena fuerte Karina Milei como candidata a senadora con el objetivo de ser presidenta provisional de la Cámara Alta.

Un diputado libertario explicó que "Karina quiere ser jefa de Gobierno" y que "por eso arma tanto bardo con las listas, se mete en la Ciudad y jode a Jorge Macri". Sin embargo, para la realización de los comicios por el sillón de Uspallata faltan todavía dos años y el objetivo libertario sería consolidar antes la tropa en ambas cámaras legislativas.

La incertidumbre sobre el destino de la hermana del Presidente radica en la inseguridad de Milei sin el apoyo cotidiano de ella. "Sería como desdibujar el triángulo de hierro si uno de los vértices se aleja demasiado", sugieren en el oficialismo en referencia a la figura geométrica del gobierno que se atribuye a la coordinación de Karina y el primer mandatario con Santiago Caputo.

Esa interpretación deriva de las declaraciones que el propio Milei hiciera este sábado durante una entrevista concedida a Radio Mitre, cuando lo consultaron sobre la candidatura de Karina. "La decisión es de ella", dijo, pero aclaró que enviarla al Congreso sería abrirle "un flanco a los traidores".

Por eso, recordó que Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, había dicho que la función de la secretaria general de la Presidenca era cuidar al Jefe de Estado. "Es una reflexión importante la de Pettovello. Me parece que se va a quedar conmigo. No significa que no haga todo lo otro. Pero que se vaya al Parlamento... deja de estar al lado mío... le abrimos un flanco a los traidores", confesó Milei.

Lo curioso es que sin Karina ni Javier Milei en la boleta sería difícil para el gobierno conseguir resultados auspiciosos en este turno electoral, sobre todo en los distritos en los que la cita con las urnas sería desdoblada. Por caso, las elecciones en CABA se realizarían el 6 de junio, mientras que las nacionales están previstas para octubre.

La intriga se expande hasta el territorio bonaerense, donde Axel Kicillof todavía no definió el desdoblamiento pero se resiste a los designios de Cristina Kirchner y La Cámpora. En La Plata creen que Milei podría promover la figura de su hermana para competir contra Cristina por la tira de diputados nacionales en representación de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Parlasur descartan que Karina termine abandonando la custodia política de los pasos de su hermano. "Karina está armando el partido en todo el país y quiere transformarse en una estratega, Milei la admira como a nadie y no creo que la suelte", dijo a LPO un aliado de los libertarios en el Congreso, mientras que un miembro de la bancada que lidera Fabiana Martín en Montevideo indicó: "Adorni o Bullrich, eso es lo que tenemos hoy".

El problema de La Libertad Avanza es que tampoco parecen soluciones tranquilizadoras las candidaturas del vocero presidencial o la ministra de Seguridad. Adorni no la tendría tan fácil entre 72 senadores como en cada conferencia frente a los periodistas o en Twitter, respaldado por las ráfagas de mensajes del ejército de trolls de Santiago Caputo.

Bullrich, por su parte, preferiría seguir siendo ministra antes que lanzarse a una aventura electoral sin garantías que termine desdibujándola en el Poder Legislativo.

Como sea, Karina parece ser la única carta del gobierno que sintetiza pureza libertaria y poder para los seguidores de Milei.

Fuente: La Política Online