martes 6 de enero 2026

Importante

ANMAT retiró una reconocida leche de fórmula por la presencia de una bacteria que pone en peligro a los bebés

ANMAT informó el retiro voluntario y preventivo de varios lotes de la leche en polvo para lactantes por posible contaminación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANMAT informó el retiro del mercado de una serie de lotes de leche de fórmula para bebés por posible contaminación.

Este martes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo de determinados lotes de fórmulas de leche en polvo destinadas a lactantes, luego de detectarse la presencia de la bacteria Bacillus cereus.

Según detallaron, la medida alcanza a productos de fabricación nacional y a un lote importado, que fueron distribuidos en la provincia de Santa Fe y presentan fechas de vencimiento comprendidas entre diciembre de 2026 y junio de 2027. Entre los artículos involucrados se encuentran las fórmulas Nestlé NAN Optipro 1 con HMO, en envases de 400 y 800 gramos, y Nestlé Alfamino, de origen suizo.

El organismo sanitario indicó que el retiro se resolvió tras comprobarse la presencia de Bacillus cereus, un microorganismo capaz de producir toxinas como la cereulida, que pueden provocar intoxicaciones alimentarias. En bebés y niños pequeños, la ingesta de productos contaminados puede derivar, en pocas horas, en cuadros de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

La ANMAT explicó que esta bacteria se encuentra habitualmente en el ambiente, especialmente en el suelo y el agua, y se caracteriza por su capacidad para formar esporas resistentes a condiciones adversas, lo que dificulta su eliminación en determinados procesos productivos.

El retiro comprende los siguientes lotes: NAN Optipro 1 c/HMO de 400 g, los lotes 517628872A (vencimiento 31/12/2026), 524128872A (28/02/2027) y 524728872A (31/03/2027); en la de 800 g, los lotes 517628872A (31/12/2026), 522828872A (28/02/2027), 524128872A (28/02/2027), 528928872A (30/04/2027), 528928872B (30/04/2027), 529028872A (30/04/2027), 533228872B (31/05/2027) y 533328872A (31/05/2027); y en el caso del alimento importado Alfamino de 400 g, el lote 51690017Y1 (30/06/2027).

Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó a los consumidores no utilizar los productos mencionados en caso de tenerlos en su poder y a los comercios, tanto físicos como de venta online, retirarlos de la comercialización y contactar a sus proveedores. Para consultas, Nestlé habilitó la línea telefónica 0800-999-8100 (opción 3) y un canal de contacto por correo electrónico.

