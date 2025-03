Alerta por estafas virtuales: realizan falsas ofertas bajo el nombre de grandes marcas deportivas

El mecanismo de la estafa es sencillo pero efectivo: los delincuentes crean sitios web falsos que simulan ser los portales oficiales de estas marcas, o incluso páginas asociadas a ellas. A través de anuncios llamativos y promociones de productos deportivos a precios extremadamente bajos, logran atraer a sus víctimas, quienes, en busca de una oferta tentadora, no dudan en ingresar sus datos personales, como números de tarjeta de crédito, correos electrónicos y direcciones de envío.

Estas páginas fraudulentas suelen ser muy similares a las originales, lo que dificulta que los usuarios se percaten de la manipulación. Sin embargo, al completar la transacción o dejar sus datos, las víctimas terminan siendo engañadas, ya que los productos nunca llegan, y en algunos casos, los datos personales caen en manos de los estafadores para otros fines ilícitos.

El impacto en los consumidores

Las consecuencias de caer en esta estafa pueden ser graves, ya que no solo implica la pérdida de dinero, sino también el riesgo de sufrir fraudes adicionales a medida que los datos robados se utilizan en otras plataformas. Además, los estafadores pueden acceder a información sensible, como contraseñas y detalles bancarios, lo que abre la puerta a otras formas de fraude.

¿Cómo protegerse?

Verificar la URL : Antes de realizar cualquier compra en línea, es fundamental comprobar que la página web sea oficial. Las marcas reconocidas siempre usan direcciones seguras, como "https://" en la barra de navegación.

Desconfíar de ofertas demasiado buenas : Si una oferta parece demasiado atractiva para ser cierta, probablemente lo sea. Las marcas oficiales no suelen ofrecer descuentos tan extremos sin previo aviso.

Revisar la presencia en redes sociales : Las grandes cadenas deportivas suelen tener una fuerte presencia en redes sociales. Si una oferta llega a través de un correo o mensaje privado, verifica si la marca ha hecho alguna mención de esta promoción.

Consultar con la empresa: Si tienes dudas sobre la autenticidad de una oferta, lo mejor es ponerse en contacto directamente con la empresa, a través de sus canales oficiales.

Las Marcas Afectadas

Las marcas de gran renombre que forman parte de esta importante cadena deportiva, como Dexter, Stock Center, Moov, Lotto y Urbo, han emitido advertencias en sus plataformas oficiales sobre este tipo de fraudes. La empresa matriz ha dejado claro que no están relacionadas con estas ofertas fraudulentas y que no han lanzado promociones no oficiales en sitios web de terceros.