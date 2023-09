Alberto Fernández: "Tengo el sueño de darle la banda a Sergio (Massa) el 10 de diciembre"

En este sentido, reveló que sueña con entregarle el mando a su funcionario y repetir una escena que ambos protagonizaron décadas atrás, la cual Fernández recordó.

“15 años atrás, yo dejaba de ser jefe de Gabinete. Renunciaba. ¿Y quién me sucedía? Sergio. Y fui a su juramento. Y después del jurado, nos fundimos en un abrazo y me dijo ’ayudarme, hermano’. Nunca me olvido. Y fue jefe de gabinete”, rememoró frente a Massa.

Entonces reveló qué es lo que desea que pase el día de su sucesión, cuando deba dejar Casa Rosada a fines de este año: “¿Saben una cosa? Tengo un sueño. Que el 10 de diciembre, la banda puede dársela a Sergio. Que lo pueda abrazar y que me pueda decir ‘ayudame hermano’. Porque los que somos compañeros, solo tenemos que ayudarlo. No tenemos ni que fiscalizarlo, ni tenemos que cuestionarlo. Solo debemos ayudarlo”, dijo.

Y concluyó con un pedido: “Vamos todos a convencer a la Argentina para que Sergio sea el nuevo presidente, el que me suceda”.

A lo largo de su intervención, Fernández también se refirió con chicanas a Javier Milei y Patricia Bullrich, a quienes no mencionó explícitamente, pero criticó por sus propuestas.

“No te vendan un poquito de colores, hermano, que no te lo vendan, eh. Porque los problemas no se arreglan con una motosierra, eh, no se arreglan así, eh. No se arreglan diciendo que el problema de la contaminación de los ríos se resuelve privatizando los ríos. No se resuelven así las cosas”, dijo acerca del líder de La Libertad Avanza, que obtuvo la mayoría de los votos en las PASO.

Al respecto de la referente de Juntos por el Cambio, señaló: “Y que no vengan a darnos clase los que le quitaron el 13% a los jubilados y nos hundieron en el peor de los mundos”.

FUENTE: Infobae