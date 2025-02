Alberto Fernández prefirió no responder preguntas en la indagatoria por la denuncia de Fabiola Yañez

Sobre las 10 de la mañana llegó el ex presidente Alberto Fernández a Comodoro Py en lo que era la citación de indagatoria en la causa que lo tiene en la mira por violencia de género contra su ex pareja y madre de su segundo hijo, Fabiola Yañez. Sin contacto con la prensa, el ex mandatario optó por no responder a las preguntas y solo presentó un escrito.