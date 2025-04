Alarma sanitaria en Neuquén: un deportista murió producto del hantavirus y aislaron a 10 personas

Desde el Gobierno provincial confirmaron que la víctima era deportista . Se trata de un lugareño corredor de montañas. Justamente, durante el pasado fin de semana se desarrolló en la localidad patagónica la competencia "Patagonia Run", aunque desde la organización se encargaron de aclarar que el deportista que murió, no participó de la jornada atlética.

Sin embargo, 10 personas están aisladas; aunque todavía no se detectó el lugar exacto donde existió la exposición al virus. "Tenemos entendido que participó de una competencia, pero no fue la de Patagonia Run. No realizó actividades de riesgo evidente, más allá de estar expuesto en el lugar que contrajo el virus", explicaron desde la cartera de Salud.

Con miles de corredores de todo el país que protagonizaron la competencia maratónica, la noticia de la muerte del corredor generó estupor. Sin embargo, desde la organización salieron al cruce para desmentir versiones maliciosas que circulaban en redes sociales.

Definitivamente, la víctima no participó allí. Según el diario Río Negro, el corredor de montaña presentó síntomas febriles el martes pasado y se estima que tuvo un período de contagio que va desde el domingo 6 al domingo 13.

"Realizamos una investigación epidemiológica en San Martín de los Andes y estimamos que la vía de contagio pudo haber sido ambiental. No logramos identificar un contacto directo con el transmisor", confiaron desde la secretaría de Salud provincial.

La enfermedad es contagiosa. Y por ello la investigación continúa. Buscan determinar el sitio exacto de exposición ya que el hombre que murió se movió en distintas localidades mientras existía el período de incubación.

Puntualmente, está en análisis ambiental a los lugares donde estuvo hospedado y también de los espacios frecuentes que frecuentó durante el transcurso de la pasada semana.

"Hay 10 personas aisladas por prevención, porque todas mantuvieron contacto estrecho con la víctima que presentó síntomas de hantavirus", explicaron desde la cartera sanitaria provincial. "Las personas en aislamiento deben cumplir un período de automonitoreo de síntomas y reciben acompañamiento del servicio de salud", confirmaron.

Según se supo, hasta este miércoles, las 10 personas aisladas no presentaron síntomas de contagio. Sin embargo, permanecen aisladas porque el virus se puede propagar hasta dos días posterior de presentar síntomas.

Cómo se contrae hantavirus

Según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación, el hantavirus es una enfermedad transmitida al ser humano por parte de los roedores silvestres.

Los roedores que tienen una infección crónica asintomática del virus tratan de eliminarlo a través de la orina, saliva y excretas, explicaron. "El contagio sucede al introducirse en el hábitat de los roedores en zonas suburbanas y ambientes rurales. Principalmente durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas, o en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores".

Inicialmente se manifiesta con cuadros febriles que pueden derivar en insuficiencia respiratoria o causar un shock cardiogénico. "Puede presentarse como un cuadro gripal. La diferencia es que no hay tos o no se producen secreciones, dolor de garganta y decaimiento. Hay que estar atentos a eso", coinciden en las explicaciones los especialistas en salud.

