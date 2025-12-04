jueves 4 de diciembre 2025

Mercado

Ahora, en las estaciones de YPF se podrá pagar en criptomonedas

La petrolera estatal ya había habilitado el pago en dólares. Cómo funcionará el sistema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

YPF avanza en un nuevo capítulo de su transformación digital al anunciar la habilitación del pago con Bitcoin y otras criptomonedas para la compra de combustible y productos en su red de estaciones de servicio. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar las opciones de pago y adaptarse al crecimiento en el uso de activos digitales en el país. Con este movimiento, YPF se posiciona como la primera petrolera en adoptar pagos con criptomonedas, un cambio que podría generar tendencias en el sector.

La nueva modalidad se gestionará íntegramente a través de la aplicación oficial de YPF, sumándose a la funcionalidad ya implementada de pago en dólares. El mecanismo de pago será sencillo: el usuario deberá escanear un código QR y seleccionar la criptomoneda que desea utilizar para la compra.

El factor central para la operatividad es la participación de un intermediario, específicamente una exchange. Este intermediario es crucial porque procesará la operación, convirtiendo automáticamente el monto de la criptomoneda a pesos argentinos, utilizando el tipo de cambio vigente en ese instante. Esta conversión inmediata tiene la función de evitar problemas de volatilidad de precios, beneficiando tanto a la estación de servicio como al cliente.

El esquema propuesto para el pago con criptomonedas parte del modelo ya establecido para el pago en dólares a través de la aplicación. Para utilizar esta función, el usuario necesita poseer una cuenta bancaria en dólares (CBU) registrada a su nombre. Los fondos se ingresan al ecosistema de YPF Digital mediante una transferencia desde esa cuenta habilitada hacia una cuenta corriente en dólares de YPF Digital (YPFD o YDI) en el Banco Santander. El Banco Santander funciona como soporte tecnológico para estas transferencias.

En el diseño para criptomonedas, la intervención de la exchange u otro intermediario serviría para transformar o registrar el valor de la criptomoneda y coordinar la liquidación hacia la cuenta de YPF, buscando replicar los pasos de la modalidad de pago en dólares en la medida de lo posible.

La inminente implementación de esta funcionalidad llega en un contexto cripto que, aunque ha sido convulso, muestra optimismo, con Bitcoin cotizando alrededor de los u$s87.000 tras recuperarse de caídas. YPF enfatizó que los saldos en moneda extranjera o sus equivalentes solo podrán utilizarse para consumos dentro del ecosistema de la compañía.

