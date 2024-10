Agustín Rossi, sobre la interna en el PJ: "Cristina es Messi"

Tras reunirse con Cristina Kirchner en el Instituto Patria, el ex jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi , se sumó a la lista de dirigentes que mostraron su apoyo para que la ex presidenta asuma la conducción del Partido Justicialista nacional . En medio de la interna, comparó el liderazgo de la exmandataria con el del gobernador Axel Kicillof .

Para explicar las diferencias, Rossi ensayó una analogía entre el peronismo y la selección argentina de fútbol: “Messi y Gonzalo Montiel juegan en la selección, pero Montiel no es Messi. Cristina es Messi ”, sintetizó.

Durante una entrevista con el programa A confesión de parte, que conduce Romina Manguel en FM Milenium, Rossi también consideró que Kicillof “no tiene el peso político” de la exmandataria, aunque “puede ser el que está más cerca”.

"No tiene la trayectoria. Tenemos muchos dirigentes y un solo liderazgo. Ese liderazgo no nos pertenece a la política, no nos pertenece a los militantes, el liderazgo es cuando alguien se emociona, cuando alguien llora”, agregó.

El ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández se reunió con Cristina Kirchner el último jueves al igual que lo hicieron varios dirigentes peronistas desde el lanzamiento de CFK para asumir la presidencia del PJ. En paralelo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela -que quiere disputar una interna-, también se mostró junto a funcionarios como los diputados Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, entre otros.

Rossi descartó cualquier posibilidad real de que la exmandataria pierda esa interna: “Sin dudas que Cristina es la dirigente que hacia el interior del peronismo despierta más expectativas”, dijo.

A su vez, evaluó que su figura también se está revalorizando en el electorado en general: “Desde que terminó el Gobierno, me fui a mi provincia y noto que en los sectores populares hay una reivindicación de Cristina, y esos son los sectores que tenemos que recuperar. No nos ganó una derecha tradicional donde los votos estaban lejos de los militantes. Los votos de Milei estuvieron al lado nuestro, al lado de nuestros militantes, en los sectores populares”.

En este sentido, Rossi se mostró confiado de que la conducción kirchnerista les “pueda llegar a permitir recomponer esa base electoral” porque “no teníamos otra figura dentro del peronismo que iguale a Cristina”.

Según anticipó el dirigente santafesino, con la reorganización del peronismo se abrirá una etapa con mayor confrontación directa entre CFK y Javier Milei: “Cristina va a hegemonizar gran parte del relato político entre ella y el presidente”, dijo, y agregó: “Los únicos que dicen que a Milei le conviene que Cristina sea presidenta son los mileístas. Si tus opositores dicen que no conviene una determinada decisión, a mí me reafirma que la decisión es la correcta”.

Acerca del jefe de Estado, Rossi profundizó sobre los principales cuestionamientos que hace el peronismo a su gestión: “Lo que imagina Milei es un mundo gobernado por las corporaciones económicas. Ha descalificado a todos, menos a los grandes grupos económicos”, expresó.

Y agregó: “Me genera dolor, tristeza y vergüenza ver a un Presidente que insulta y que haga uso y abuso de expresiones descalificantes. Me genera bronca que justifique las diferencias sociales y me enoja el dolor que provoca Milei. Hay una política económica que es desastrosa y cruel. Estos personajes festejan y se ponen contentos con ser crueles”.

Rossi hizo una autocrítica sobre el gobierno de Alberto Fernández y aseguró que se sienten “responsables de que hoy Milei sea Presidente”. También pidió “asumir que el Estado que dejamos nosotros no fue lo suficientemente eficiente, hubo trabajadores que estaban debajo de la línea de pobreza”, aunque rescató que “cuando corrés la foto de Olivos y ves la política que se llevó a cabo durante toda la pandemia, hubo vacunas para todos los argentinos”.

“Antes se decía que Milei era nuevo, que había que darle una oportunidad. Ya van 10 meses, tiene que rendir cuentas sobre su gestión”, completó Rossi.

En cuanto a sus ambiciones para 2025, el ex candidato a vicepresidente reveló: “Es una posibilidad que en las próximas elecciones parlamentarias intente encabezar la lista de diputados nacionales en mi provincia”.

