Adorni y Francos brindaron un fuerte respaldo a Milei: "La gente juzgará, pero no hay persona más honesta"

En esa misma línea, el vocero del mandatario, Manuel Adorni, sostuvo, con énfasis, que "la credibilidad del Presidente es inobjetable".

"La gente juzgará, yo lo conozco hace muchos años y no he conocido una persona más honesta que él y se va a ver cuando deje su función y cuando se mire su patrimonio, el que tenía y el que tenga cuando deje su función. No va a ser como otros funcionarios, que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos", sostuvo Francos en una entrevista con radio Mitre.

En el mismo sentido, el jefe de los ministros consideró que el "impacto" político es "transitorio".

"Hoy puede ser que esto sea un impacto transitorio, más allá de que siempre la política, al no poder frenar el crecimiento de Milei por sus éxitos económicos, busca por donde entrarle y veo a algunos senadores y diputados que presentan pedidos de juicio político, comisión investigadora, que los ministros vayan al Congreso. Son cosas lógicas en la política y no las cuestiono y pedirán juicio político que saben que no van a tener eco, pero hacen y generan en los medios un escándalo político", insistió Francos.

El funcionario, que conoce a Milei desde su pasado como empleados de la corporación América, fue más allá y aseguró que "absolutamente" pone las manos en el fuego por el Presidente. "No recibió nada", insistió Francos.

Poco después habló el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, uno de los funcionarios más cercanos a Karina Milei, quien consideró que "la credibilidad del Presidente es inobjetable". "No creo que esté golpeado. Tiene un valor que es la palabra, y lo cumplió siempre. Eso duele, molesta".

Y agregó: "Era un proyecto que podía darle crédito a los emprendedores y pequeños entusiastas. Esto no daña al Presidente, los que quieran sacar una ventaja les decimos que no lo van a hacer. Para nosotros no hay delito, que investigue la Justicia. Vamos a recabar la información. Será un tema de la Justicia investigar si hay algún responsable o beneficiario de todo esto que no tuve que haber sido".

Para el portavoz, Milei actuó "de buena fe" al difundir la iniciativa cripto que es apuntada como una presunta estafa. "Esto nos mostró que hay cosas que se tienen que rever. Yo no acerqué a Novelli, lo conocí ahí. Son conocidos hace mil años (con Milei), de cuando daba clases en sus cursos", siguió.

Además, el vocero vaticinó que "no habrá repercusiones reales en el exterior por esto" y consideró que el escándalo "es un tema del círculo rojo, a la gente le importa vivir sin inflación".

