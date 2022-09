Abandonaron a un bebé en una bolsa: "Soy de la calle y no tengo nada para él"

En declaraciones televisivas, Belén dijo que "yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”. Lo tomó en sus brazos, el menor dejó de llorar y pidió ayuda. Apareció una amiga de la joven, Belén, y trasladaron al menor hasta la vivienda de ella. Allí Belén le dio de amamantar a Jesús, ya que ella es mamá de una menor de un año, hasta que llegara la policía. La gente del lugar le trajeron ropa y abrigo.

Junto al chiquito había una nota que decía: "se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor".

bebe2.jpg La nota hallada con el bebé.

La policía llegó y trasladó al bebé hasta el hospital Gandulfo de Lomas de Zamora donde los médicos indicaron que Jesús no tenía 48 horas de vida sino al menos diez días y ya había perdido su cordón umbilical. Las autoridades investigan la zona y como nadie reclamaba al menor los vecinos se organizaron para poder darle ropa al menor que continúa internado en Neonatología.

(Con información de Minuto Uno)