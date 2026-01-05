Venezuela: tiroteos y violentos enfrentamientos cerca del Palacio de Miraflores

Usuarios en redes sociales informaron, pasadas las 21 horas, sobre detonaciones y ráfagas de disparos en las cercanías del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano, en el centro de Caracas.
No se ha dado a conocer información oficial sobre estos violentos hechos en Caracas.
Según fuentes en la zona, la situación se desató alrededor de las 8:00 pm, hora local, cuando drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores en pleno centro de la capital.
En respuesta, unidades de defensa antiaérea abrieron fuego contra los aparatos, generando una ola de disparos y pánico entre residentes y transeúntes.
Hasta el momento, no hay información oficial sobre heridos ni detalles acerca de la naturaleza de los drones.
Este episodio ocurre solo horas después de que Delcy Rodríguez fuera juramentada como nueva líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Las sedes de los principales ministerios fueron evacuadas como medida de seguridad.
En desarrollo.