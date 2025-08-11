Velaron a los cinco trabajadores de prensa muertos en Gaza, tras un ataque israelí

En medio de una creciente condena internacional, se realizaron en Gaza los funerales de los cinco periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera fallecidos el domingo en un ataque israelí en la Franja de Gaza.

Decenas de hombres, algunos entre lágrimas, llevaron los cuerpos de las víctimas al cementerio Sheikh Redouan de Ciudad de Gaza.

Los cinco hombres son los reporteros Anas al Sharif y Mohammed Qreiqeh, y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

También murió en el ataque un periodista independiente, Mohammed Al Khaldi, que colaboraba ocasionalmente con medios locales, según el director del hospital Al Chifa.

Israel acusa a uno de los periodistas de “terrorista”

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera, de 28 años y a quien señaló como un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”.

La cadena catarí afirmó que sus empleados murieron en un “ataque israelí dirigido” contra su carpa en Ciudad de Gaza, afuera del hospital Al Chifa.

image Esta imagen reciente sin fecha, tomada de un video transmitido por la televisora Al Jazeera de Qatar, muestra al corresponsal en árabe de la cadena en Gaza, Anas al-Sharif, informando ante la cámara en Gaza. Al-Sharif y otros cuatro miembros del personal de Al Jazeera murieron por un ataque con drones israelíes contra su tienda de campaña en la ciudad de Gaza poco antes de la medianoche del domingo 10 de agosto de 2025.

Se trata del más reciente ataque contra periodistas en los 22 meses de guerra en la Franja de Gaza. En total, alrededor de 200 trabajadores de la prensa han muerto en el conflicto, según organizaciones civiles.

El ejército israelí indicó que al Sharif era “el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamas y preparaba ataques con cohetes contra civiles y tropas” israelíes.

Además, publicó en sus redes sociales una selfie del periodista posando con líderes de Hamás y una tabla que supuestamente muestra los nombres de miembros del movimiento islamista palestino, donde aparece el nombre del periodista con su salario correspondiente a los años 2013 y 2017.

Fuerte condena internacional por el ataque a periodistas en Gaza

La Unión Europea condenó la muerte de los cinco periodistas de Al Jazeera, declaró el lunes la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

“La UE condena la muerte de cinco periodistas de Al Jazeera en un bombardeo (militar israelí) cerca del hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza, entre ellos el corresponsal de Al Jazeera Anas al Sharif”, dijo después de que los cancilleres de la UE conversaran sobre la guerra por videoconferencia.

En tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acusó en julio al ejército israelí de llevar a cabo una “campaña de desprestigio” contra el periodista al retratarlo en publicaciones en línea como miembro de Hamas.

“Los periodistas son civiles. Nunca deben ser objetivo en una guerra. Y hacerlo es un crimen de guerra”, enfatizó Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del CPJ.

Según periodistas locales que lo conocían, Sharif trabajó al comienzo de su carrera con una oficina de comunicación de Hamas, donde su función era promover eventos organizados por el movimiento que desde 2006 ejerce un control total sobre Gaza.

“La ley internacional es clara en que los combatientes activos son los únicos objetivos justificados en un escenario de guerra”, dijo Ginsberg.

“Entonces, a menos que las IDF (acrónimo para el ejército israelí) puedan demostrar que Anas al Sharif seguía siendo un combatiente activo, no hay justificación para su muerte”.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani, criticó duramente a Israel por haber efectuado “un ataque deliberado” contra periodistas, que “revela crímenes inimaginables”.

La ONU también condenó el “asesinato” de los reporteros e instó a Israel a “respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas”.

El Sindicato de Periodistas Palestinos calificó el ataque de “crimen sangriento” y Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo estar “horrorizado” con la muerte de los periodistas.

Al Jazeera condenó “un intento desesperado de silenciar las voces que denuncian la ocupación israelí”.

Según el canal, 10 de sus corresponsales fueron muertos por el ejército israelí en Gaza desde el inicio de la ofensiva lanzada en represalia por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Por años, la cadena Al Jazeera e Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas.

Con el bloqueo de Gaza, muchos medios de todo el mundo, dependen de la cobertura de foto, video y texto suministrada por periodistas palestinos.