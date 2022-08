Una fiesta de la Pachamama terminó muy mal: despertó enterrado en un ataúd

El muchacho asegura que a él lo quisieron usar de "sullu", es decir, un artículo de ofrenda a la Pachamama. De acuerdo a lo que contó "era la pre entrada (de Villa Victoria), hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no pude moverse más. Cuando empujé el ataúd, pude romper un vidrio que tenía y así pude salir. Me enterraron”.

captura video.jpg El joven luego de la fiesta que terminó muy mal.

La víctima es un bailarín, perteneciente a una fraternidad de tobas. Luego de haber participado de la pre entrada de Villa Victoria se encontró con un amigo, cerveza va y viene, y de repente perdió el conocimiento. No recuerda más. Según indicó, en la zona había una infraestructura a medio construir y fue por eso que quisieron usarlo de ofrenda.

Cuando logró huir de ese ataúd pidió ayuda a un joven, quien lo trasladó a una estación de policía. Pero no recibió la ayuda que esperaba y ahora pide que alguien esclarezca su caso. Alex Magne fue la persona que lo encontró deambulando, cubierto con cemento en el rostro y la cabeza, declaración que luego lograron comprobar por el estado físico en el que estaba.