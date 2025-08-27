miércoles 27 de agosto 2025

Postulación

Un argentino buscará alcanzar la Secretaría General de la ONU

El argentino, que conduce un importante organismo internacional, quiere ser el sucesor de António Guterres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El argentino Rafael Grossi, actual secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), anunció que presentará su candidatura para ser el próximo secretario general de la ONU, posición que ahora ocupa el portugués António Guterres.

Durante un encuentro con medios en Washington, donde se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Grossi confirmó: "Voy a ser candidato a secretario general de la ONU”.

Guterres dejará el cargo en enero de 2027 y Grossi había adelantado que analizaba la posibilidad de postularse para reemplazarlo aunque no lo había confirmado hasta ahora.

El titular de la OIEA explicó que el proceso para oficializar la candidatura empezará "en las próximas semanas": "La rueda ha comenzado a girar".

La secretaría general de Naciones Unidas rota entre continentes -a excepción de Norteamérica por considerar que ya tiene mucho poder- y el próximo turno correspondería a Latinoamérica.

Quién es Rafael Grossi

Rafael Grossi, diplomático de carrera y politólogo de la UCA, asumió al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo encargado de velar por el uso pacífico de la tecnología atómica, a finales de 2019, luego de la muerte de su antecesor, Yukiya Amano. De esta forma, se convirtió en el primer latinoamericano en dirigir el organismo internacional.

Su gestión al frente del OIEA estuvo marcada por el conflicto en torno al programa nuclear de Irán, cuya verificación y supervisión está en manos de la agencia que dirige, y por la guerra en Ucrania, donde la planta nuclear de Zaporizhzhia está bajo ocupación rusa desde marzo de 2022. El argentino encabezó personalmente misiones en la central, donde los equipos de la agencia, incluido él mismo, quedaron en medio de fuego cruzado. Su demanda reiterada de establecer una zona de protección en torno a la planta refleja tanto la urgencia de la situación como su empeño en situar a la agencia como actor central en la prevención de una catástrofe.

Previamente, había sido embajador argentino en Austria, Eslovenia y Eslovaquia, y -entre 2009 y 2013- fue director adjunto para Asuntos Políticos y jefe de Gabinete de Amano en la dirección general del OIEA.

