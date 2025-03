Ucrania respaldó la propuesta norteamericana de un alto el fuego de 30 días en la guerra con Rusia

La guerra no se detiene

La guerra no se detiene Ucrania lanzó un ataque masivo con drones contra Moscú: al menos un muerto

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, emitió una declaración tras una reunión entre altos funcionarios estadounidenses y ucranianos en Yeddah.

Zelensky afirmó que la propuesta de la delegación ucraniana incluía tres cuestiones: “silencio en el cielo” y en el mar, así como “medidas reales para generar confianza”, incluida la liberación de prisioneros.

“La parte estadounidense entiende nuestros argumentos y acepta nuestras propuestas. Quiero agradecer al presidente Trump por el carácter constructivo de la conversación entre nuestros equipos”, aseguró.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo que la delegación ucraniana dejó “muy claro” el martes que “comparten la visión del presidente Trump para la paz”, y “dio pasos y propuestas concretas”.

Waltz afirmó ante la prensa que hablará con su homólogo ruso “en los próximos días”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien estará con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en los próximos días, dijo que Ucrania y Estados Unidos han dado un “paso positivo”, y aseguró que Estados Unidos ahora “llevará esta oferta” a los rusos: “La pelota está en su cancha”.

“Ucrania está dispuesta a dejar de disparar y empezar a hablar, y ahora les tocará a ellos decir sí o no”, dijo, y agregó: “Espero que digan que sí. Si lo hacen, creo que habremos avanzado mucho. Si dicen que no, lamentablemente sabremos cuál es el impedimento para la paz”.

Se espera que el enviado especial del presidente Donald Trump , Steve Witkoff, viaje a finales de esta semana a Moscú, donde podría reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, según una persona familiarizada con el asunto.

Representantes de Estados Unidos y Ucrania se reunieron este martes en Arabia Saudita en un intento de recomponer sus relaciones y definir posibles concesiones para una eventual negociación de paz con Rusia.

El encuentro comenzó alrededor de las 9:00 AM GMT y tras las primeras cuatro horas han surgido algunos comentarios de quienes estuvieron o aún permanecen en la sala.

El funcionario ucraniano Andriy Yermak, que lidera la delegación de Kiev, dijo que el diálogo con Marco Rubio, secretario de Estado nortemericano, se inició con aires positivos.

“El encuentro con el equipo de Estados Unidos comenzó muy constructivamente y estamos trabajando para conseguir una paz justa y duradera” dijo Yermak, jefe del gabinete de Volodimir Zelensky.

Posteriormente, durante una pausa, el funcionario afirmó que las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania siguen en desarrollo, al describirlas como un “trabajo en progreso”.

Por su parte, la delegación del país norteamericano, que tiene a Rubio y al asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, señaló que las conversaciones estaban llegando a “buen puerto”.

La administración de Donald Trump, que ha cambiado radicalmente el enfoque de Washington hacia el conflicto, busca acelerar el fin de la guerra a través de la diplomacia.

La reunión tuvo lugar en la ciudad de Yeda, donde ya se encuentra la delegación ucraniana encabezada por Yermak, jefe de la oficina presidencial de Volodimir Zelensky. Lo acompañan el asesor presidencial Pavló Palisa y los ministros de Exteriores y Defensa, Andrí Sibiga y Rustem Umérov.

En un breve mensaje en Telegram, Yermak había adelantado que la postura de Kiev sería esta: “Defensa de los intereses ucranianos, una visión clara para el final de la guerra”.

Por parte de Estados Unidos se esperaba que las conversaciones aborden las diferencias surgidas tras la suspensión de la asistencia militar estadounidense y el distanciamiento entre Trump y Zelensky en las últimas semanas.

En la víspera del encuentro, el mandatario ucraniano sostuvo una reunión con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la que propuso un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia como un gesto para generar confianza en el proceso de paz.

Zelensky enfatizó la necesidad de liberar no solo a soldados capturados, sino también a civiles ucranianos detenidos en Rusia. Además, exigió el retorno de niños y adolescentes deportados a territorio ruso desde las zonas ocupadas, una de las principales preocupaciones de Kiev y organismos internacionales.

“Hemos puesto un énfasis especial en la cuestión de la liberación de los prisioneros y el retorno de los niños, que puede ser una de las medidas clave para crear confianza en los esfuerzos diplomáticos”, explicó Zelensky.

Arabia Saudita, que en el pasado ha facilitado intercambios de prisioneros entre ambas partes, podría desempeñar un papel clave en estas negociaciones.

Además, Ucrania busca proponer a Estados Unidos una tregua en los ataques aéreos y marítimos como un paso inicial hacia las conversaciones con Rusia.

Presión de EEUU para un acuerdo

Mientras Ucrania intenta definir su propia estrategia, Estados Unidos ha adoptado una postura más pragmática. La administración Trump ha modificado la política de Washington sobre la guerra, optando por negociaciones directas con Moscú y reduciendo el apoyo militar a Kiev.

El mes pasado, un tenso encuentro entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca deterioró aún más la relación bilateral. Además, dejó en el aire un acuerdo sobre minerales estratégicos, que la Casa Blanca considera clave para justificar los 65.000 millones de dólares en asistencia militar entregados a Ucrania desde 2022.

Rubio enfatizó que EEUU quiere entender la postura ucraniana y evaluar qué concesiones estaría dispuesta a hacer Kiev.

“No habrá un alto el fuego ni un final de esta guerra sin concesiones de ambas partes”, declaró antes de la reunión en Yeda.

Si bien la Casa Blanca mantiene la esperanza de cerrar un pacto, Rubio aclaró que el acuerdo sobre minerales no es el eje de las actuales conversaciones y que aún hay detalles por resolver.

“Es un acuerdo que el presidente quiere ver cerrado, pero no necesariamente tiene que suceder mañana”, explicó.

Uno de los temas más sensibles es la posibilidad de que Ucrania haga concesiones territoriales. Mientras EEUU busca una solución rápida al conflicto, Europa insiste en que Kiev solo puede negociar desde una posición de fuerza y que cualquier cesión de territorio a Rusia tendría graves consecuencias para la seguridad regional.

Zelensky ha reiterado que Putin no busca la paz, sino consolidar su control sobre los territorios ocupados. También ha advertido que, si Rusia no sufre una derrota clara, podría verse incentivada a lanzar nuevas agresiones en Europa del Este.

Por su parte, Rubio evitó detallar qué concesiones podría hacer Ucrania, pero admitió que será difícil recuperar todo el territorio perdido.

“Los rusos no pueden conquistar toda Ucrania, pero para Kiev será complicado expulsar a las fuerzas rusas hasta las líneas de 2014 en un tiempo razonable”, afirmó.

Actualmente, Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014, y amplias zonas del este del país, donde sus tropas continúan avanzando en la región de Donetsk.

Negociaciones paralelas con Rusia

Mientras en Yeda se desarrollan las conversaciones entre EEUU y Ucrania, la administración Trump mantiene un canal de diálogo con Moscú. El enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, tiene previsto viajar a Moscú esta semana para reunirse con Vladímir Putin, en lo que sería su segundo encuentro con el mandatario ruso en un mes.

Washington y Moscú retomaron contactos en febrero en Arabia Saudí, tras años de distanciamiento durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, Rubio descartó una reunión inmediata entre Trump y Putin, aunque defendió la diplomacia directa.

“(Trump) no cree que las reuniones sean concesiones, sino que solo hablando se puede avanzar en temas clave, incluso con desacuerdos profundos”.

Mientras Witkoff negocia con Rusia, Rubio confirmó que el enviado especial no participará en las reuniones de Yeda porque viajó a Qatar.

A pesar del giro diplomático, Rubio no descartó retomar la asistencia militar a Ucrania, aunque aseguró que EEUU no brindará apoyo a Rusia. “Espero que tengamos una buena reunión y podamos anunciar algo positivo, pero puedo asegurarles esto: no brindaremos ayuda militar a los rusos”, enfatizó.

Trump ha mostrado su disposición a restablecer la ayuda militar a Kiev, pero solo bajo condiciones estrictas y dentro de un eventual acuerdo de paz.

En cuanto a posibles sanciones contra Rusia, Rubio dijo que EEUU tiene herramientas para aumentar la presión económica, aunque espera que no sea necesario.

En su reunión con Bin Salmán, Zelensky también discutió la posibilidad de que Arabia Saudí invierta en infraestructura, seguridad y energía en Ucrania, sectores afectados por la suspensión de ayuda económica de EEUU.

Además, el presidente ucraniano planteó la necesidad de recibir garantías de seguridad para evitar una futura invasión rusa tras la firma de un eventual acuerdo de paz.

