Trump aseguró que reconocerá una derrota con una condición: "Si es...

“Si pierdo una elección, si es una elección justa, sería el primero en reconocerlo. Hasta ahora creo que ha sido justa”, expresó Trump en rueda de prensa.

Vestido con uno de sus clásicos ambos azules, sin corbata y con una gorra de color rojo, el magnate aseguró que no habrá ningún tipo de violencia tras los comicios.

En el mismo sentido, sostuvo que sus militantes no creen en la violencia.

“No hace falta que se lo diga. Desde luego que no habrá violencia. Ciertamente, yo no quiero ninguna violencia, pero, en cualquier caso, no hace falta que les diga nada a sus seguidores", les afirmó a los cronistas.

estas palabras de Trump contradicen todas sus actitudes políticas del último lustro. el magnate aún sigue sin reconocer la derrota ante Joe Biden en 2020, y en enero del 2021, cuando se convocó para rubricar el triunfo de la fórmula demócrata, llamó a sus militantes a movilizarse al Capitolio, hecho que dejó imágenes dantescas para la "primera democracia" del mundo.